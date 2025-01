Donnarumma - PSG : Un mensonge dénoncé à l’étranger ?

Axel Cornic

Arrivé en 2021, Gianluigi Donnarumma a rapidement été installé comme un titulaire indiscutable au Paris Saint-Germain, avec Keylor Navas qui en a d’ailleurs fait les frais. Mais le vent commencerait à tourner pour la star italienne, surtout avec un Luis Enrique qui n’a pas hésité à le reléguer sur le banc ces derniers mois.

La liste des victimes de Luis Enrique pourrait bien s’allonger dans les prochains mois. Après Manuel Ugarte ou encore Randal Kolo Muani, le prochain pourrait bien être Gianluigi Donnarumma, pourtant considéré comme l’un des piliers du PSG. L’Italien a en effet vu sa position grandement se fragiliser récemment et certains assurent que son coach n’apprécierait pas du tout certaines lacunes de son jeu.

Un drame se noue autour de Kvaratskhelia ! Des révélations inattendues secouent le PSG et ses débuts au Parc. 🧐

➡️ https://t.co/56KroTcl9m pic.twitter.com/wsB9BU6PWI — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) January 26, 2025

« Je me sens bien ici et que tout le monde au club me respecte »

Il n’a pas fallu attendre longtemps pour entendre parler d’un possible départ, mais en marge du choc entre le PSG et Manchester City en Ligue des Champions (victoire 4-2), le principal intéressé a tenu à mettre les choses au clair. « Beaucoup de gens parlent. Mais la vérité c'est que je me sens bien ici et que tout le monde au club me respecte. Ma priorité est de prolonger mon contrat » a déclaré Donnarumma, au micro de Sky Sport Italia.

Donnarumma n’a pas oublié la Serie A

Suffisant pour mettre un terme aux rumeurs autour de son départ ? Pas vraiment ! D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, Gianluigi Donnarumma rêverait toujours d’un retour en Serie A, qu’il a quittée en 2021 pour se lancer dans une nouvelle aventure en Ligue 1 avec le PSG. Reste à savoir dans quel club, puisque l’ancien de l’AC Milan ne semble plus intéresser la Juventus et l’Inter a récemment assuré ne pas être dans le coup. Le salaire très important qu’il a actuellement à Paris semble également être un obstacle insurmontable pour les clubs italiens.