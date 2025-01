Mercato - PSG : Un gardien s’annonce à Paris l’an prochain ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Largement critiqué ces derniers mois pour ses performances décevantes en Ligue des Champions avec le PSG, Gianluigi Donnarumma a rassuré mercredi soir contre Manchester City. Et le gardien italien, au moment d’évoquer son avenir et sa prolongation de contrat, a clairement laissé entendre qu’il serait toujours au PSG l’an prochain.

Actuellement engagé jusqu’en 2026 avec le PSG, Gianluigi Donnarumma (25 ans) s’apprête-t-il vraiment à changer d’air l’été prochain ? Selon les dernières tendances, les négociations auraient été interrompues en coulisses entre la direction du PSG et le gardien italien pour sa prolongation. De plus, le nom de Lucas Chevalier (23 ans, LOSC) revient avec insistance pour lui succéder…

Le PSG s'apprête à clore son mercato sans ultime renfort en défense… Un choix surprise ? 🤔 https://t.co/JhQuOZLMsl — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) January 23, 2025

« Ma priorité est de prolonger »

Interrogé au micro de Sky mercredi soir après la victoire contre Manchester City (4-2), Donnarumma a peut-être vendu la mèche sur son avenir avec le PSG : « Beaucoup de gens parlent. Mais la vérité c'est que je me sens bien ici et que tout le monde au club me respecte. Ma priorité est de prolonger mon contrat ». En clair, le gardien italien s’annonce encore au club la saison prochaine.

« Je suis très content »

Par la suite, en zone mixte, Donnarumma a évoqué sa performance convaincante contre les Citizens : « On a fait un bon match, et à titre personnel, je suis très content d'aider l'équipe. On va continuer comme ça. On a commencé pas mal mais on a pris deux buts qu'on peut éviter. La réaction de l'équipe a été fondamentale », a indiqué le gardien du PSG.