Mercato - Officiel : Le PSG annonce une signature très attendue !

Comme attendu depuis plusieurs jours, la signature de Randal Kolo Muani est officielle. Après un temps de flottement, du au fait que le PSG avait atteint son quota de joueurs prêtés à l'étranger, le prêt de l'international français à la Juventus est enfin officiel. La Vieille Dame prend d'ailleurs en charge l'intégralité du salaire de Kolo Muani. Le contrat de Juan Bernat a été résilié pour débloquer ce dossier.

Déjà très actif sur le mercato d'hiver, le PSG a frappé un énorme coup en obtenant le transfert de Khvicha Kvaratskhelia pour environ 70M€. Un arrivée qui doit s'accompagner de départs puisque Luis Enrique a clairement une liste d'indésirables sur laquelle figurent Milan Skriniar, Marco Asensio et Randal Kolo Muani. Et l'international français est le premier à quitter le PSG.

Randal Kolo Muani è un nuovo giocatore della Juventus 🇫🇷



Benvenuto in ⚪️⚫️! — JuventusFC (@juventusfc) January 23, 2025

Kolo Muani à la Juventus, c'est officiel !

En effet, après un imbroglio de quelques jours, le prêt de Randal Kolo Muani à la Juventus vient d'être officialisé. « Randal Kolo Muani est prêt à porter le maillot noir et blanc : l'attaquant du PSG arrive en prêt à la Juventus jusqu'au 30 juin 2025 », écrit le club turinois dans son communiqué officiel. Afin de débloquer la situation, il a fallu que le PSG se sépare de Juan Bernat. Et pour cause, le club de la capitale avait atteint son quota de joueurs prêtés à l'étranger. Le latéral espagnol, prêté à Villarreal, a donc vu son prêt à être cassé avant que les six derniers mois de son contrat soient résiliés. Il faudra surement trouver une autre solution pour Milan Skriniar, attendu à Fenerbahçe.

La Juventus dévoile le détail économique du prêt

Cotée en Bourse, la Juventus a ainsi officialisé les détails économique du prêt de Randal Kolo Muani « pour un montant de 1,0M€, plus des frais supplémentaires de 2,6M€ ». Mais ce n'est pas tout, le montant de la transaction peut encore évoluer. « Le montant peut être augmenté, pendant la durée du contrat de performance sportive avec le footballeur, d'un montant d’un montant n’excédant pas 2,0M€, sous réserve de la réalisation de certains objectifs sportifs », conclut le communiqué de la Vieille Dame.