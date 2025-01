PSG : Transfert à 75M€, Riolo s’enflamme !

La rédaction

C'est la grosse arrivée de ce mercato d'hiver : Khvicha Kvaratskhelia est bien au PSG et a été aperçu hier au Parc des Princes. L'ailier géorgien est venu voir ses nouveaux coéquipiers s'imposer face à Manchester City 4 buts à 2. Kvara est très attendu pour ses débuts, qui pourraient avoir lieu ce samedi face à Reims, de quoi enthousiasmer certains observateurs.

« Le PSG va être encore meilleur avec ce joueur »

Daniel Riolo a d'ailleurs donné son ressenti sur le joueur, hier soir dans l'After Foot sur RMC. « Quand je vois Kvara qui est en tribunes, je me dis que cette équipe va être encore meilleure avec ce joueur que j’aime beaucoup », se réjouit d'avance Riolo. « Peut-être que la lumière va durer un peu plus longtemps à Paris, et ça fait plaisir », continue-t-il.

« Je suis fan »

L'arrivée du Géorgien risque d'être un casse-tête pour Luis Enrique, mais Daniel Riolo est persuadé qu'il sera un atout de taille pour le PSG. « Je suis fan, j’adore Kvara. Il était en tribunes. À 2-0, il faisait la tête ; à 3-2, il a commencé à se dire : je suis peut-être dans une bonne équipe. Je ne sais pas comment Luis Enrique va l’utiliser, il va avoir 4 joueurs pour 3 places, même si Ramos va devenir un joker. Kvara va apporter un plus à cette équipe », explique Daniel Riolo au micro de l'After Foot sur RMC Sport.