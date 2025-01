L’OM veut boucler un transfert de dernière minute !

Axel Cornic

Avec Luiz Felipe comme unique recrue pour le moment, le mercato marseillais a été assez calme au niveau des arrivées. Mais ça pourrait bien changer dans les prochains jours, puisque l’Olympique de Marseille aurait l’intention de boucler plusieurs coups, avec notamment l’arrivée de Nicola Zalewski, international polonais de l’AS Roma.

L’été dernier, les dirigeants de l’OM ont modifié en profondeur l’effectif suite à la signature de Roberto De Zerbi. Mais ça ne semble pas être suffisant, puisque le coach italien aurait réclamé des nouveaux renforts... qui pourraient bien arriver en provenance de Serie A !

L’OM relance la piste Fagioli

D’après les informations de Gianluca Di Marzio, l’OM aurait tout récemment relancé la piste menant à Nicolo Fagioli, milieu de terrain de la Juventus. Un prêt semble être possible, puisque l’international italien ne joue plus sous Thiago Motta et pourrait donc se relancer à Marseille sous les ordres de Roberto De Zerbi.

Et pousse pour Zalewski

Ce n’est pas tout, puisque le journaliste de Sky Sport Italia annonce n nouveau dossier très chaud ! L’OM travaillerait en effet d’arrache-pied pour trouver une solution dans le dossier Nicola Zalewski. Son contrat se termine en juin prochain et une prolongation serait d’ores et déjà exclue, mais les Marseillais souhaiteraient anticiper son départ en l’offrant à De Zerbi dès cet hiver.