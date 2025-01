Mercato - OM : La presse italienne annonce le prochain transfert ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il arrive à la fin de son contrat avec l'AS Rome, qui court jusqu'en juin 2025, Nicola Zalewski serait dans le viseur de l’OM. La perspective de rejoindre le club olympien et d’évoluer sous les ordres de Roberto De Zerbi intéresserait l’international polonais, qui pourrait même prolonger avec la Louve avant d’être prêté à Marseille.

Après avoir recruté Luiz Felipe (27 ans) libre en provenance d’Al-Ittihad, l’OM est à la recherche d'autres bons coups à réaliser sur le marché des transferts. En ce sens, les dirigeants marseillais auraient jeté leur dévolu sur Nicola Zalewski, sous contrat jusqu'en juin 2025 avec l’AS Rome.

L’OM ne lâche pas Zalewski

D’après les informations du Corriere dello Sport, l’OM ferait le forcing dans l’optique de s’attacher les services du piston gauche âgé de 22 ans. S’il a été annoncé dans le viseur de Côme, Nicola Zalewski ne serait pas très emballé par cette destination, contrairement à Marseille, où la perspective d’évoluer sous les ordres de Roberto De Zerbi ne le laisserait pas insensible.

Une prolongation avant un prêt ?

L’Inter Milan resterait en revanche une destination possible pour l’international polonais (27 sélections). Selon le Corriere dello Sport, Nicola Zalewski pourrait prolonger son contrat avec l’AS Rome, avant d’être prêté jusqu'à la fin de la saison à l’OM et potentiellement choisir un autre club l’été prochain.