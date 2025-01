Mercato : Coup de théâtre, un crack va signer à l’OM ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé l’année dernière à l’Hellas Vérone, Reda Belahyane a souvent été lié à l’OM ces dernières semaines. Le milieu de terrain âgé de 20 ans était annoncé proche de la Lazio, avec qui un accord aurait même été trouvé. Toutefois, ce serait désormais Marseille qui tiendrait la corde pour s’attacher les services de l'international marocain.

Après avoir vendu Elye Wahi à l’Eintracht Francfort, l’OM est à la recherche d’un attaquant pour le remplacer, mais pourrait également s’attacher les services d’un milieu de terrain. En ce sens, Marseille est annoncé sur la piste de Reda Belahyane, ancien joueur de l’OGC Nice arrivé à l’Hellas Vérone en janvier 2024.

Belahyane s’éloigne de la Lazio ?

Auteur d’une bonne première partie de saison, l’international marocain (1 sélection) est annoncé proche de la Lazio ces derniers jours. D’après le média véronais L’Arena, les Biancocelesti auraient trouvé un accord avec l’Hellas Vérone portant sur un prêt d’un an et demi avec une option d’achat obligatoire de 10M€.

L’OM en pole dans le dossier Belahyane

Toutefois, L’Arena indique que finalement, l’Hellas Vérone ne serait pas ouvert à cette formule et préférerait un transfert sec. Ce que l’OM serait prêt à proposer et ce serait d’ailleurs désormais Marseille qui ferait office de favori dans le dossier Reda Belahyane. Le transfert du milieu de 20 ans pourrait osciller entre 10 et 12M€ selon le média italien.