90M€ : La nouvelle folie du PSG !

Pierrick Levallet

Les prochains jours risquent d’être animés pour le PSG sur le mercato. Le club de la capitale est encore en quête de renforts offensifs malgré l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia. Les Rouge-et-Bleu en pinceraient notamment pour Jhon Duran. Les dirigeants parisiens pourraient d’ailleurs monter une folle opération pour essayer de convaincre Aston Villa de le lâcher.

La fin de mercato devrait être animée côté PSG. Après avoir mis la main sur Khvicha Kvaratskhelia pour la somme de 70M€, le club de la capitale serait toujours en quête de renforts offensifs. Luis Campos voudrait notamment offrir un nouveau buteur à Luis Enrique après le départ de Randal Kolo Muani à la Juventus.

Le PSG fonce sur Jhon Duran

Et dans cette optique, le conseiller football du PSG aurait jeté son dévolu sur un certain Jhon Duran. Le profil de l’international colombien, auteur de 12 buts en 28 matchs toutes compétitions confondues, plairait aux champions de France. La formation parisienne aurait d’ailleurs dégainé 70M€ pour tenter de convaincre Aston Villa. Mais le club de Premier League réclamerait 20M€ de plus.

Une folle opération en préparation pour son transfert ?

De ce fait, le PSG envisagerait une folle opération pour recruter Jhon Duran. D’après les informations de Caught Offside, le pensionnaire de la Ligue 1 songerait à offrir 70M€ et inclure quelques joueurs dans la transaction afin que sa valeur atteigne les 90M€. Marco Asensio pourrait notamment être intégré dans le deal. Reste maintenant à voir si Aston Villa, réticent à l’idée de vendre Jhon Duran cet hiver, se laissera finalement tenter par une telle proposition. À suivre...