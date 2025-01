Mercato - Real Madrid : Une opération surprise à 15M€ se prépare ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après l’avoir recruté contre un montant estimé à 6M€ l’été dernier, Côme aimerait bien avoir la main sur l’avenir de Nico Paz. Le Real Madrid a inclus plusieurs clauses dans le transfert du milieu offensif de 20 ans, notamment une clause de rachat et un pourcentage à la revente, dont le club italien aimerait se débarrasser contre 15M€.

« Nico est un joueur de Côme et si Côme ne veut pas le vendre, il ne partira pas. » La semaine dernière, Cesc Fabregas avait été ferme en ce qui concerne l’avenir de Nico Paz (20 ans). Un joueur sur lequel le Real Madrid a toujours un œil après avoir accepté de s’en séparer contre 6M€ l’été dernier.

Côme veut lever les clauses de Nico Paz

« Il est impossible de partir parce que nous avons aussi un accord avec lui », a assuré Cesc Fabregas et Sky Italia nous apprend d’ailleurs que Côme est actuellement en pourparlers avec le Real Madrid dans l’optique de se débarrasser de plusieurs clauses en faveur des Merengue dans le dossier Nico Paz.

Côme est prêt à mettre 15M€

En effet, la Casa Blanca bénéficie d’une clause de rachat pour les trois prochains été contre une somme allant de 9 à 11M€. Le Real Madrid a également 50% sur une future revente de Nico Paz et peut s’aligner sur n’importe quelle offre soumise à Côme. Le club italien est prêt à mettre 15M€ afin que ces clauses ne soient plus actives et être maître de l’avenir de l’international argentin (1 sélection).