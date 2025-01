Mercato : «Impossible», il recale le Real Madrid en public !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Transféré à Côme l’été dernier, Nico Paz continue d’être observé de près par le Real Madrid, qui a pris soin d’inclure une clause de rachat au moment de son départ. Toutefois, l’international argentin n’a pas l’intention de quitter le club italien tout de suite, c’est en tout cas ce qu’a assuré son entraîneur, Cesc Fabregas.

« Nico Paz est un joueur que nous suivons beaucoup. » Il y a quelques jours, Carlo Ancelotti a salué le début de saison réalisé par Nico Paz en Serie A. L’été dernier, le milieu offensif âgé de 20 ans a été transféré à Côme, avec qui il a inscrit 3 buts et délivré 4 passes décisives, mais reste dans le viseur du Real Madrid. « Il est très bon et possède un grand talent. Cette saison loin du Real Madrid est très bonne pour lui. Nous pensons que c'est un joueur qui peut être l'avenir du Real Madrid. »

« Il est impossible de partir parce que nous avons aussi un accord avec lui »

Au moment de son départ, le Real Madrid a inclus une clause de rachat afin de pouvoir faire revenir Nico Paz, ce qui ne devrait pas se produire tout de suite. « Nico est absolument un joueur de Côme, je le répète, c'est un joueur de Côme et si vous me demandez si le Real Madrid peut le racheter ? Ok, mais à un certain prix, mais Nico est un joueur de Côme et si Côme ne veut pas le vendre, il ne partira pas », a déclaré Cesc Fabegras samedi en conférence de presse, assurant avoir un accord avec Nico Paz. « Il est impossible de partir parce que nous avons aussi un accord avec lui. »

« Même si le Real Madrid ne veut pas le racheter, Côme ne le vendra pas pour 40/50M€ »

Et même si le Real Madrid ne veut pas faire revenir Nico Paz, Côme n’a pas l’intention de le céder. « Nico est un jeune joueur et la relation avec sa famille est très stable, ils sont humbles, intelligents et ils savent qui a été de son côté, qui lui a donné cette opportunité, avec qui il grandit, ce que nous faisons pour lui et qui a cru en lui depuis le début. Ils sont très heureux, ils nous remercient pour tout cela et pour nous, c'est un immense plaisir de l'avoir ici, Nico est notre marque et nous voulons le garder avec nous à Côme pendant de nombreuses années. Nous tous, à commencer par le club et le président, savons ce que nous avons à faire et nous travaillons lentement et silencieusement pour l'avoir avec nous. Il est impossible de partir et, même si le Real Madrid ne veut pas le racheter, Côme ne le vendra pas pour 40/50M€ parce que nous voulons créer un avenir, une identité avec ce groupe de jeunes joueurs talentueux et faire en sorte que, dans trois ou quatre ans, Côme devienne une équipe très très forte », a ajouté Cesc Fabregas, dans des propos relayés par TMW.