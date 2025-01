Mercato - PSG : Un transfert à 20M€ déjà prévu ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Désireux de se séparer de Randal Kolo Muani cet hiver, le PSG ne peut plus prêter aucun joueur après avoir atteint son quota de joueurs cédés en prêt. Si un accord avec la Juventus avait été trouvé pour l’attaquant français, Paris envisage ces options. Parti à West Ham l’été dernier, Carlos Soler pourrait rejoindre définitivement les Hammers contre 20M€, même si ce dossier reste complexe. Explications.

Le PSG cherche à valider une belle opération sur le mercato hivernal. Ne comptant plus sur Randal Kolo Muani, le club parisien a finalement trouvé un accord avec la Juventus. Le numéro 23 devait ainsi rejoindre la Vieille Dame dans le cadre d’un prêt de six mois, avec une prise en charge totale du salaire du Français par le club italien.

Le PSG cherche à débloquer le prêt de Randal Kolo Muani

Cependant, le PSG a atteint son quota de joueurs prêtés cette saison, et a vu cette opération bloquée pour le moment. Si auprès de l’Equipe, Paris affirme que la situation est « sous contrôle », les dirigeants franciliens cherchent activement des solutions afin de la débloquer. Cela pourrait notamment passer par la vente rapide de certains joueurs cédés en prêt. Si L’Equipe affirme ce dimanche que Cher Ndour (Besiktas) intéresse plusieurs clubs, le PSG espère également se séparer de Carlos Soler.

Carlos Soler définitivement transféré à West Ham ?

Le milieu de terrain espagnol réalise une belle saison à West Ham, qui dispose d’une option d’achat fixée à 20M€. D’après le quotidien sportif, le PSG a longtemps cru que le club londonien allait rapidement déclencher cette option pour Carlos Soler, très utilisé par le coach Julen Lopetegui. Cependant, l’Espagnol a été licencié après un mauvais début de saison, et rapidement remplacé par Graham Potter. Un changement de plan qui ne joue pas en la faveur du PSG. En revanche, de nouveaux échanges ont eu lieu entre Paris et les Hammers, et Carlos Soler serait enclin à rester à West Ham si un accord était trouvé entre les différentes parties. A suivre...