200M€ : Le coup de génie du PSG sur le mercato !

L'été dernier, la grande priorité du PSG se nommait Khvicha Kvaratskhelia. Cependant, les exigences de Naples ont clairement refroidi les Parisiens puisqu'un package à 200M€ était réclamé pour le duo formé par le Géorgien et Victor Osimhen. Finalement, le PSG a fait preuve de patience et frappé un grand coup cet hiver.

Cet hiver, le PSG a frappé un gros coup en enrôlant Khvicha Kvaratskhelia pour 70M€. L'international géorgien est arrivé en provenance de Naples, alors qu'il était déjà la priorité de Luis Enrique et Luis Campos lors du précédent mercato estival. Mais les deux hommes forts du secteur sportif parisien ont décidé de se montrer patients.

Le PSG fait une sacrée économie pour Kvaratskhelia

Et ils ont bien fait ! En effet, comme le rappelle L'EQUIPE, le PSG a refusé de céder aux exigences du Napoli l'été dernier qui réclamait entre 180 et 200M€ pour lâcher le duo Kvaratskhelia-Osimhen. Six mois plus tard, les Parisiens ont finalement recruté le Géorgien pour 70M€, hors bonus, tandis que l'avant-centre nigérian évolue en prêt du côté de Galatasaray.

Luis Campos le suit depuis très longtemps

D'autre part, L'EQUIPE ajoute que le profil de Khvicha Kvaratskhelia plaît à Luis Campos depuis de nombreuses années. Le Géorgien fait effectivement partie des listings du conseiller sportif du PSG depuis son passage au Rubin Kazan (2019-2022). Et son profil a également été validé par Luis Enrique, qui aura simplement attendu six mois pour le voir débarquer dans son effectif. Une patience qui aura permis aux Parisiens de réaliser une belle économie.