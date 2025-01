«Ça va se faire» : Riolo annonce le nouvel attaquant de l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'Elye Wahi s'est officiellement engagé avec l'Eintracht Francfort, Roberto De Zerbi s'était montré catégorique en conférence de presse. L'ancien Lensois sera remplacé par un très bon attaquant. Et il semblerait que l'OM l'ait déjà trouvé. En effet, Daniel Riolo annonce que cela va se faire pour Amine Gouiri qui rejoindra l'OM pendant qu'Ismaël Koné fera le chemin inverse pour rejoindre Rennes.

C'est désormais officiel, Elye Wahi a déjà quitté l'OM. Six mois après son arrivée en provenance du RC Lens pour 25M€, l'ancien Montpelliérain s'est engagé avec l'Eintracht Francfort pour une somme équivalente (26M€+3M€ de bonus). En Bundesliga, Elye Wahi tentera de se relancer après une première partie de saison poussive à Marseille. De son côté, le club phocéen espère compenser ce départ et ne pas terminer la saison seulement avec Neal Maupay et Robinio Vaz. « Nous sommes l'OM. Il faut faire attention au bilan financier, mais si Elye Wahi part, un attaquant fort arrivera », confiait ainsi Roberto De Zerbi vendredi en conférence de presse.

Un attaquant en vue pour l'OM ? 🤔 De Zerbi l'affirme, les coulisses s'agite pour compenser le départ d'Elye Wahi !

Gouiri arrive à l'OM, Koné vers Rennes ?

Dans cette optique, un nouveau revient avec insistance ces dernières heures, à savoir celui d'Amine Gouiri, qui joue peu du côté du Stade Rennais. D'ailleurs, ce dossier serait très bien parti selon les informations de Daniel Riolo, relayées à l'antenne de RMC par Thibaut Giangrande. « Info Daniel Riolo, ça va se faire l’arrivée de Gouiri à Marseille, et dans le même temps Koné va être dans l’opération pour aller à Rennes. Gouiri sera Marseillais dans quelques jours », révélait le présentateur de l'After Foot.

De Zerbi avait annoncé le départ de Koné

Par conséquent, Amine Gouiri pourrait bien être le prochain attaquant de l'OM pour concurrencer Neal Maupay, mais sa polyvalence peut également lui permettre de jouer sur un côté. De son côté, Ismaël Koné pourrait faire le chemin inverse et rejoindre le Stade Rennais, seulement six mois après sa signature. Un départ que personne n'avait vu venir, jusqu'à vendredi après-midi et l'annonce de Roberto De Zerbi en conférence de presse : « Koné va probablement s'en aller, c'est pourquoi il n'y avait pas de sens qu'il s’entraîne avec nous. (...) Le départ de Koné, c'est notre choix, on sait l'équipe qu'on veut, mais c'est un gentil garçon ». Le mercato d'hiver est donc loin d'être terminé à l'OM.