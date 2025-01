PSG : Le transfert qui fait jubiler Luis Enrique !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet hiver, le PSG n'a pas hésité à lâcher 70M€ pour recruter Khvicha Kvaratskhelia en provenance de Naples. Un transfert très attendu à Paris puisque l'international géorgien était déjà la priorité du club l'été dernier. C'est donc sans surprise que Luis Enrique se montre très heureux de cette signature en privé.

En quête du remplaçant de Kylian Mbappé, le PSG avait jeté son dévolu sur Khvicha Kvaratskhelia l'été dernier. Le transfert n'avait finalement pas abouti à cause des exigences du Napoli, mais cet hiver, le PSG est revenu à la charge avec succès puisque l'international géorgien s'est engagé avec le club de la capitale pour 70M€.

Luis Enrique ravi de la signature de Khvicha Kvaratskhelia

Et selon les informations de L'EQUIPE, ce transfert réjouit Luis Enrique qui en avait fait sa priorité l'été dernier. L'entraîneur du PSG a pu échanger avec Khvicha Kvaratskhelia avant sa signature. Et il est désormais ravi de compter sur le Géorgien comme il le confiait d'ailleurs vendredi en conférence de presse.

«Il va aider l’équipe»

« Comme toujours quand on recrute un joueur, c’est que l’on pense qu’il va aider l’équipe. C’est difficile de recruter compte tenu de notre niveau, s’il est là c’est pour nous aider. Il est dans une dynamique avec nous, il voit ce que l’on demande et je suis très satisfait. Il est très bien physiquement et il est très bien adapté », se réjouissait-il devant les médias.