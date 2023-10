Cyclisme : Sagan ouvre la porte à un retour chez Total Energies ?

Alexandre Higounet

A l’occasion d’un entretien accordé aux médias slovaques au terme de la saison, Peter Sagan a fait le point sur ses projets en vue des Jeux Olympiques de VTT l’an prochain. Et a adressé au passage un message émouvant à son ancienne équipe Total Energies, qui prend quasiment la forme d’un appel du pied en vue d’un nouveau futur commun. Analyse.

Ces derniers jours, avec la fin de saison qui marque la fin de sa carrière cycliste sur route au plus haut niveau, Peter Sagan s’est exprimé dans les médias slovaques sur la possibilité qu’il fasse tout de même quelques courses sur route l’an prochain pour préparer la course olympique de VTT, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Je suis en discussion avec mon sponsor et j’explore la possibilité de participer à deux ou trois courses sur route afin de compléter et diversifier ma préparation et ma forme physique en vue du VTT. Ce ne sera certainement pas en World Tour, mais à un niveau inférieur, et ce sera sans doute des épreuves par étapes. Je n’ai pour l’instant ni équipe ni calendrier ».

« Je suis sûr que nous nous reverrons dans le futur »

Au cours du même entretien, Peter Sagan a tenu à adresser un message très émouvant à l’intention de son ancienne équipe, la Team Total Energies, n’excluant pas au passage de se rapprocher de nouveau de la formation française à l’avenir : « Ces deux années ont été compliquées au niveau de ma santé et des résultats sportifs, mais cette période m'a permis d'être avec des personnes qui m'ont fait comprendre qu'on peut soutenir quelqu'un et être à ses côtés même lorsque ça ne va pas bien. Je tiens donc à remercier du fond du cœur Jean-René Bernaudeau d'avoir toujours été là pour moi. Il ne m'a jamais critiqué. La relation que j'entretiens avec lui et toute l'équipe TotalEnergies est excellente, et je suis sûr que nous nous reverrons dans le futur ».

Le message est lancé

Entre les lignes, le triple champion du monde laisse un petit message à la formation française autour de cette idée d’une nouvelle collaboration dans le futur. Quelle forme pourrait-elle prendre ? S’il apparaît évident que cela ne serait pas comme coureur, deux pistes paraissent susceptibles d’être mises en réflexion, celle d’une intégration du champion slovaque à la direction sportive, l’autre étant qu’il participe à la communication de la formation vendéenne. A ce stade, il ne s’agit bien sûr que de pures hypothèses, mais le message adressé par Sagan laisse entendre qu’il est ouvert à l’idée.