Cyclisme : Le message émouvant de Sagan à l’équipe Total Energies

Alexandre Higounet

La saison désormais terminée, Peter Sagan s’est exprimée dans les médias slovaques sur son intention pour l’an prochain, où il va se concentrer sur les Jeux Olympiques de VTT. Mais le triple champion du monde sur route en a profité pour adresser un message poignant à l’intention de sa dernière équipe, la Team Total Energies.

Peter Sagan, qui a décidé de stopper sa carrière sur route au plus haut niveau pour se concentrer à l’avenir sur le VTT, notamment en vue de l’épreuve olympique l’an prochain, a laissé entendre à l’occasion d’un entretien accordé Sport.sk qu’il pourrait malgré tout signer au sein d’une équipe sur route pour disputer quelques courses mineures en guise de préparation pour les JO.

Sagan confirme son souhait de recourir sur route pour préparer les JO de VTT

Dans des propos rapportés par cyclismactu.net , Peter Sagan a ainsi expliqué : « Je suis en discussion avec mon sponsor et j’explore la possibilité de participer à deux ou trois courses sur route afin de compléter et diversifier ma préparation et ma forme physique en vue du VTT. Ce ne sera certainement pas en World Tour, mais à un niveau inférieur, et ce sera sans doute des épreuves par étapes. Je n’ai pour l’instant ni équipe ni calendrier ».

« Je tiens à remercier du fond du cœur Jean-René Bernaudeau »