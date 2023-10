Cyclisme : Il recale Alaphilippe !

Arnaud De Kanel

Le projet de fusion entre la Soudal Quick-Step et la Jumbo-Visma étant tombé à l’eau, Julian Alaphilippe y voit un peu plus claire pour son avenir. Néanmoins, l’ancien double champion du monde continue de faire parler de lui car il pourrait représenter une sérieuse opportunité pour plusieurs équipes s’il venait à quitter l’équipe belge contre toute-attente. Une chose est sûre, il ne rebondira pas à la Groupama-FDJ, que ce soit pour 2024 ou 2025.

On y voit un peu plus clair concernant l’avenir de Julian Alaphilippe. Un temps menacée par le projet de fusion entre la Soudal Quick-Step et la Jumbo-Visma, la suite de l’aventure devrait bien s’écrire avec la formation belge, du moins pour 2024. Malgré des appels de phares de la Total-Energies, le Français serait décidé à prouver une dernière fois à Patrick Lefévère qu’il est l’homme de la situation. Et à la différence de l’équipe de Jean-René Bernaudeau, celle de Marc Madiot ne peut pas se payer l’ancien double champion du monde. Le patron de la Groupama-FDJ a donc définitivement fermé la porte à une arrivée de Julian Alaphilippe dans son équipe pour 2024 mais également pour 2025.



Bonne nouvelle pour Alaphilippe pour le Tour de France ? https://t.co/Zz8iUm1FaB pic.twitter.com/MZLa0F1qQn — le10sport (@le10sport) October 30, 2023

Alaphilippe trop cher pour Madiot

Dans un entretien accordé au JDD la semaine dernière, Marc Madiot a évoqué la situation contractuelle de Julian Alaphilippe. En fin de contrat en 2024, le double champion de monde n'est pas dans les moyens de la Groupama-FDJ qui fait donc une croix sur son recrutement.

«Il faut être réaliste»