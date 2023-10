Cyclisme : Philippe Gilbert monte au créneau pour Van der Poel !

Alexandre Higounet

Alors que le Vélo d’Or, récompensant le meilleur cycliste de la saison 2023, a été attribué à Jonas Vingegaard mardi soir, à la veille de l’annonce du Tour de France, le choix du Danois n’a pas été sans provoquer quelques réactions, alors que Mathieu Van der Poel a réalisé une année exceptionnelle. Philippe Gilbert, fraîchement retraité des pelotons, n’a pas manqué de marquer son grand étonnement.

Mardi soir, à la veille de la révélation du parcours du Tour de France 2024, s’est tenue la cérémonie de remise des Vélos d’Or 2023, prix récompensant le meilleur cycliste de la saison. Le prix a été attribué à Jonas Vingegaard, vainqueur du Tour de France pour la deuxième fois, après un duel homérique avec Tadej Pogacar jusqu’à son succès par KO lors de la terrible montée du col de la Loze.

Cyclisme - Tour : L’élément qui change tout pour Alaphilippe ! https://t.co/xPYIMBIRHI pic.twitter.com/Ud5lDoU2k0 — le10sport (@le10sport) October 25, 2023

Van der Poel oublié par le jury du Vélo d'Or

Quand bien même Jonas Vingegaard mérite bien sûr de voir sa victoire dans le Tour de France récompensée, le fait est que sa désignation pour le Vélo d’Or 2023 a de quoi surprendre compte tenu de la saison absolument exceptionnelle réalisée par Mathieu Van der Poel, qui a remporté deux Monuments dans l’année, Milan San Remo et Paris-Roubaix, mais également le titre de champion du monde sur route après une course absolument dantesque sur le parcours incroyable de Glasgow. Tout cela sans oublier non plus sa place de deuxième au Tour des Flandres, un autre monument, ainsi que sa victoire au Tour de Belgique et que plusieurs belles places d’honneur, comme au Grand-Prix E3 où il a terminé deuxième.

« Que doit-il faire de plus ? »