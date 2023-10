Cyclisme - Tour de France : Pogacar a peur de Vingegaard ?

Alexandre Higounet

Depuis quelque temps, le bruit circule que Tadej Pogacar aurait émis l’intention de s’aligner au départ du Tour d’Italie l’an prochain et de tenter un doublé Giro-Tour, suscitant plusieurs réactions dans le peloton mondial. Si cela se confirmait, cela pourrait surtout raisonner comme un aveu de faiblesse du champion slovène. Explication.

Ces derniers jours, l’hypothèse que Tadej Pogacar soit aligné au Tour d’Italie avant le Tour de France a été soulevée avec insistance, le coureur slovène ayant émis l’intention d’être au départ du Giro au début du mois de mai. Interrogé sur le sujet sur le site globalcyclingnetwork.com , son coéquipier Rafal Majka n’a pas repoussé l’idée, loin de là : « Le programme de Tadej ? Le Giro ? Je n’ai pas regardé le parcours de près, mais on m’a dit qu’il était plutôt chouette avec beaucoup de contre-la-montre. Il y a six ou sept journées très dures en montagne. Pour Tadej, je ne sais pas, il faut le lui demander à lui. Peut-être qu’il souhaitera faire les trois grands Tours ».

« Je serais très surpris qu'UAE accepte d’aligner Pogacar au Giro »

Dans la foulée, Matt White, le coureur irlandais de l’équipe Jayco, a exprimé ses doutes sur GCN quant à une participation de Pogacar au Giro, dont il ne croit pas que les organisateurs aient adouci le parcours de l’an prochain, un peu moins relevé que les autres années, pour le faire venir : « A moins qu’il existe un accord secret, je doute que les organisateurs du Giro aient rendu le parcours moins dur pour un coureur. Je pense toujours que c’est possible de faire à la fois Giro et Tour, mais il y a toujours un risque à aller au Giro d’abord, sans savoir ce que sera la météo ni jusqu’où tu devras puiser pour l’emporter. Nous n’avons pas encore vu le parcours du Tour, mais des rumeurs circulent sur le fait qu’il y aura une étape de montagne très difficile lors de la 4ème étape. Il faudra être au top dès le départ. C’est un risque si vous faites le Giro avant. Et puis, chez UAE, ils doivent manager plusieurs stars. Ils ont Adam Yates, Joao Almeida, Juan Ayuso… Que des gros programmes de course. Ils ne gèrent pas un seul grand coureur. Ils ont beaucoup de stars, alors si Pogacar fait à la fois le Tour et le Giro comme leader, qu’est-ce que cela laisse aux autres ? Le doublé Giro-Vuelta fonctionne, c’est une option plus sûr et s’il devait y avoir un autre doublé, ce serait alors Tour et Vuelta. Je serais très surpris si UAE laissait Pogacar courir le Giro ».

Le signe que Pogacar ne se sent pas capable de battre Vingegaard au Tour…

En tout cas, ces réflexions de Tadej Pogacar sur une participation au Giro tendent à démontrer que le Slovène a désormais peur de Vingegaard sur le Tour et qu’il craint de ne pas sortir vainqueur d’une confrontation directe, ce qui le conduit à vouloir courir le Giro afin de « sécuriser » une victoire dans un grand Tour l’an prochain. De surcroit, s’il s’aligne au Tour d’Italie, Pogacar pourra toujours ensuite arguer de sa participation au Giro s’il venait à être battu par le Danois sur la Grande Boucle.