Cyclisme : Du changement dans la relation Evenepoel-Alaphilippe ?

Alexandre Higounet

Entre son nouveau trou d’air en haute montagne au Tour d’Espagne, qui confirme son relatif manque de fiabilité sur les grands Tours, et les événements liés au projet de fusion entre Jumbo-Visma et Soudal-Quickstep, Remco Evenepoel semble avoir évolué dans le regard qu’il porte sur son équipe. De quoi ouvrir une nouvelle ère dans sa relation avec Julian Alaphilippe ? Pas impossible.

Il y a quelques jours, le10sport.com avait noté un changement de ton de la part de Remco Evenepoel, beaucoup plus mesuré à l’évocation de son projet de remporter le Tour de France. Là où auparavant, le champion belge évoquait avec confiance ses données de performance proches de celles de Vingegaard et Pogacar, et omettait de citer un champion de la trempe d’Alaphilippe parmi ceux qui pourraient l’aider dans sa quête, comme s’il n’avait pas besoin de lui, il tient désormais un discours bien différent, à l’image de ses mots au soir de la remise du Trophée du coureur belge de l’année : « En 2024, tout sera tourné vers le mois de juillet. Une victoire d’étape serait super. Ensuite j’aimerais savoir combien de temps je peux suivre les deux rois du Tour, Vingegaard et Pogacar. Et quand on arrivera à Nice (ville d’arrivée du Tour en 2024, ndlr), on verra bien dans quel état mon bateau rentrera au port ».

Cette tendance a été clairement confirmée ces derniers jours par Bessel Kok, le président de l’équipe Soudal-Quickstep, qui est revenu en détail sur les soubresauts des dernières semaines suite au projet de fusion entre Jumbo-Visma et Soudal-Quickstep lors d’un entretien accordé à Het Laatste Nieuws : « Le mal n'a-t-il pas déjà été fait par Patrick Evenepoel, le père de Remco, lorsqu’il a ouvertement exprimé ses critiques à l'égard de l'équipe dans une interview à La Dernière Heure ? Je ne pensais pas alors que c'était sage, je l'ai déjà dit… Cela a bien sûr conduit à des tensions. J'ai le sentiment que Remco a un peu changé désormais, qu’il s’est rendu compte que cette interview n’était pas une bonne idée. S'est-il repenti ? Cela pourrait très bien être le cas. Il aura de surcroît un nouveau lieutenant (Landa, ndlr). Il y a de nouveaux talents dans l'équipe. Peut-être qu'il pense : en fait, j'ai une bonne équipe. Chez Jumbo, il n’aurait été qu’un parmi tant d’autres… Peut-être que la réaction de ses coéquipiers lui a donné matière à réflexion également. Je ne suis pas dans l'esprit de ce monsieur. J'espère en tout cas que tout s'arrange maintenant ».

Alaphilippe serait un atout de taille dans sa quête du Tour

Tout cela tend à confirmer que Remco Evenepoel, probablement aussi ramené sur terre avec son nouveau trou d’air en haute montagne à la Vuelta, est revenu à de meilleurs sentiments sur la qualité de son équipe. A commencer par Julian Alaphilippe, dont la qualité de coureur mondial pourrait lui être très utile dans sa quête du Tour de France.