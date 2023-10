Cyclisme : Alaphilippe, Evenepoel, cette confidence de leur patron…

Alexandre Higounet

Bessel Kok est le président de l’équipe Soudal-Quickstep, dont Patrick Lefévère est le manager général. Interrogé dans le média Het Laatste Nieuws, il est revenu sur le projet de fusion entre Jumbo-Visma et Soudal-Quickstep et a livré son sentiment sur les conséquences humaines de l’épisode. Analyse.

Ces dernières semaines, le projet de fusion entre la Jumbo-Visma et la Soudal-Quickstep a créé de nombreuses incertitudes pour l’avenir des coureurs de l’équipe belge, dont la plupart n’aurait pas été récupéré par l’équipe hollandaise. Interrogé par le média belge Het Laatste Nieuws , Bessel Kok, le président de la Soudal-Quickstep, est revenu sur le pourquoi et le comment de ce projet : « Tout a commencé lors d’une rencontre entre notre ami Zdenek Bakala (propriétaire de l'équipe cycliste Soudal Quick-Step, ndlr) avec Robert van der Wallen, soutien de l'équipe Jumbo-Visma, qui est également président du club de football PSV Eindhoven. J'ai présenté Van der Wallen et Richard Plugge (PDG de l'équipe cycliste Jumbo-Visma, ndlr) à Zdenek Bakala à Prague. Et entre Bakala et Van der Wallen, deux personnes très fortunés, ça a « matché ». Cette réunion a été la première étape. L'étape suivante a été le dossier Remco Evenepoel. Bakala avait indiqué qu'il contacterait directement Remco. A l'époque, en avril, on parlait déjà du fait qu'Evenepoel avait clairement besoin de renforts dans les grandes Tours. Les discussions autour d'Evenepoel, de son avenir et de la force de l'équipe ont donné à Bakala le sentiment qu'il voulait faire quelque chose, qu'il voulait mieux soutenir Evenepoel. Il y a aussi eu une rencontre à Genève (en juillet, ndlr) entre le père de Remco Evenepoel et Zdenek Bakala. Cela a conduit à une rencontre entre Bakala, Van der Wallen et Richard Plugge. Ensemble, ils ont eu l'idée de développer une collaboration entre Soudal Quick-Step et Jumbo-Visma. Cette collaboration fut bientôt appelée ‘’la fusion’’ ».

« La réaction des coureurs a été sous-estimé »

Dans la foulée, Kok a regretté que l’opération ait été poussée à une accélération extrême et irréaliste, notamment du fait de la volonté de l’équipe hollandaise de récupérer le sponsor Soudal pour compenser le futur départ de Jumbo, sans tenir compte de ses conséquences pour les deux équipes : « Le projet a été abordé comme une opération purement financière, car les spécialistes du capital-investissement du secteur des transactions financières le considéraient comme une petite affaire. La complexité des équipes cyclistes, les réactions des coureurs, l’exécution, tout cela a été sous-estimé. »

