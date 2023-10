Cyclisme - Mercato : Des jalons posés pour Alaphilippe en 2024…

Alexandre Higounet

Alors que Julian Alaphilippe restera finalement chez Soudal-Quickstep l’an prochain, le projet de fusion entre Jumbo-Visma et Soudal-Quickstep n’ayant finalement pas vu le jour, le prochain rendez-vous pour son avenir est fixé à la fin 2024. Et une équipe français a déjà posé des jalons dans ce cadre…

Avec l’abandon du projet fou d’absorption par la Jumbo-Visma de la Soudal-Quickstep, qui visait surtout à récupérer le sponsor Soudal et qui allait mettre la majorité des coureurs de l’équipe belge sur le marché, sachant que la formation hollandaise n’avait l’intention de n’en récupérer que six dans son effectif, Julian Alaphilippe a vu son avenir se stabiliser à nouveau, lui qui dispose encore d’un an de contrat chez Soudal-Quickstep.

Le PDG de Total Energies a lui-même pris position publiquement

Malgré tout, cet épisode a permis de confirmer le fort intérêt de l’équipe Total Energies pour le champion français, le PDG de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, ayant publiquement exprimé sa volonté de le recruter s’il venait à se retrouver sur le marché. Quelques mois auparavant, Jean-René Bernaudeau, patron du Team Total Energies, avait pour sa part approché le double champion du monde lorsqu’il était sous le feu des critiques du boss de la Soudal-Quickstep, Patrick Lefévère.

Bernaudeau prépare le terrain pour fin 2024