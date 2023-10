Cyclisme : Total Energies, un gros coup pour oublier Alaphilippe ?

Alexandre Higounet

En sortant du bois en direction de Julian Alaphilippe il y a quinze jours, au cas où ce dernier se retrouve sur le carreau dans l’opération de fusion entre la Jumbo-Visma et la Soudal-Quickstep, l’équipe Total Energies a démontré qu’elle pouvait obtenir un gros budget de la part de son sponsor principal pour un grand coureur. Y aurait-il une autre opportunité dans les radars de l’équipe vendéenne ?

Ces quinze derniers jours, alors que l’avenir des coureurs de l’équipe Soudal-Quickstep, et notamment de Julian Alaphilippe, était dans le flou le plus complet, l’opération d’absorption menée par la Jumbo-Visma pour récupérer le sponsor Soudal étant susceptible de mettre les trois-quarts de l’effectif sur le marché, l’état-major du Team Total Energies était sortie du bois pour faire savoir à Julian Alaphilippe que la porte de l’équipe vendéenne était ouverte si jamais il se retrouvait sans contrat.

Cyclisme : Alaphilippe, son rôle pour l’an prochain est tranché ! https://t.co/wlV5m73qjD pic.twitter.com/xQ3OLW7fMA — le10sport (@le10sport) October 10, 2023

Si Alaphilippe pouvait venir…

Pour cela, Jean-René Bernaudeau, le boss du Team Total Energies, et même Patrick Pouyanné, le PDG de l’entreprise Total Energies, n’avaient pas hésité à prendre publiquement la parole pour adresser le message au double champion du monde. Pouyanné avait par exemple affirmé : : « Jean-René Bernaudeau a un projet sportif centré autour de la jeunesse et de la formation, dans une équipe à majorité française. C’est ce projet que TotalEnergies soutient. Comme je l’ai déjà déclaré en tant que sponsor principal de l’équipe, la personnalité d’un coureur aimé des Français comme Julian Alaphilippe peut nous intéresser. Et si Julian Alaphilippe était prêt à s’inscrire dans le projet de l’équipe, il serait bien sûr le bienvenu ». L’équipe vendéenne avait joué son va-tout au cas où Julian Alaphilippe venait à être libre. Finalement, avec l’abandon du projet de la Jumbo-Visma, tout est rentré dans l’ordre et l’appel du pied de Total Energies n’a pas pu avoir de suite concrète. Pour autant, il n’est pas anodin non plus. Il témoigne que du côté de Total Energies on reste disposé à investir sur un grand coureur si on estime qu’il en vaut la peine.

Le Team Total Energies semble s’être laissé la place pour une opportunité…

De surcroit, il n’est pas non plus anodin de constater que Jean-René Bernaudeau a pour l’instant laissé de la place dans l’effectif, prenant le soin de ne pas boucler son recrutement ni même une ou deux prolongations en suspens, comme celles de Julien Simon voire de Jérémy Cabot. Il n’existe aucune raison à cela, si ce n’est celle de laisser ouverte la possibilité d’un gros recrutement. Ce ne sera pas Alaphilippe donc. Un autre grand nom peut-il venir à sa place ? Possible mais peu probable. Il faudra pour cela qu’il convienne au manager vendéen… et surtout au PDG de Total Energies. Et il n’est pas certain qu’un autre coureur que Julian Alaphilippe coche toutes les cases.