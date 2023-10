Cyclisme - Mercato : Une équipe dégaine pour Alaphilippe !

Alexandre Higounet

La situation de Julian Alaphilippe, qui pourrait se retrouver sur le marché dans les prochains jours du fait de l’absorption de son équipe Soudal-Quickstep par la Jumbo-Visma, commence à faire réagir sur le marché des transferts. Ces dernières heures, une équipe a commencé à amorcer des mouvements concrets dans sa direction…

Depuis plusieurs jours, le10sport.com analyse que l’équipe Total Energies ferait partie des premières candidates pour accueillir Julian Alaphilippe si ce dernier venait à se retrouver sur le marché du fait de l’absorption par la Jumbo-Visma de son équipe actuelle, la Soudal-Quickstep. Patrick Pouyanné, le PDG de l’entreprise Total Energies, avait en effet déclaré à L’Equipe il y a quelques semaines : « Quand je suis devenu le patron de l’entreprise, on était dans la F1. (…) Je trouvais aussi la F1 assez élitiste. Il me fallait des sports avec plus de proximité. On m’a parlé du vélo à cause du Tour de France. Puis on a racheté Direct Energie et donc on a récupéré une équipe. Sur une étape des Pyrénées, j’ai rencontré Jean-René Bernaudeau. Je ne lui ai demandé qu’une chose : ‘’Pas d’affaire. Sinon le lendemain, vous aurez perdu votre sponsor…’’ J’avais aussi été très frappé, en suivant l’étape, du nombre de gens avec nos maillots. Après, une boite leader en France, et une des plus grosses au monde d’ailleurs, peut-elle se permettre de ne pas gagner alors qu’elle gagne dans le business ? J’ai dit un jour à Jean-René : ‘’Et si vous étiez capable de me récupérer Alaphilippe, un Français sympa, qui a une notoriété et une image positives ? Je serais prêt à casser la tirelire’’. Bon, finalement, Alaphilippe était très bien là où il était ».

Le PDG de Total Energies réitère son intérêt pour Alaphilippe

Comme la Jumbo-Visma, qui est surtout intéressée par la récupération du sponsor Soudal dans l’opération, n’entend amener avec elle que six coureurs de l’équipe belge, beaucoup resteront sur le marché, dont Julian Alaphilippe. Logiquement, en constant l’évolution du dossier, l’équipe Total Energies a commencé à prendre position ces dernières heures.

« Si Julian est prêt à s’inscrire dans le projet de l’équipe, il est le bienvenu »