Alaphilippe-Evenpoel : Clash inévitable ?

Arnaud De Kanel

En grandes difficultés depuis l'année dernière, Julian Alaphilippe doit également composer avec l'avènement de Remco Evenepoel chez la Soudal Quick-Step. Le Belge, réputé pour son fort caractère, prend désormais plus de place que le Français dans cette équipe et cela pourrait avoir des conséquences sur la relation entre les deux hommes, bien qu'ils soient amis, du moins pour le moment.

Julian Alaphilippe peine à retrouver son meilleur niveau alors qu'il met tout en œuvre pour. L'ancien double champion du monde n'est plus le leader incontesté de la Soudal Quick-Step depuis l'éclosion de Remco Evenepoel. Pendant qu'Alaphilippe galérait la saison passée, Evenepoel remportait la Vuelta et le titre de champion du monde. Forcément, la stratégie de l'équipe belge s'oriente désormais vers le phénomène et ça pourrait bien faire des étincelles.

La relation Alaphilippe-Evenepoel impactée ?

On le sait, Julian Alaphilippe n'a pas sa langue dans sa poche. Loulou n'est pas une terreur avec ses coéquipiers mais il a su hausser le ton quand Patrick Lefévère le critiquait. En face de lui la saison prochaine, il devra faire face à l'étoile montante, Remco Evenepoel. Et le Belge a encore un plus gros caractère que le Français. Sur de ses forces, le champion du monde avait même menacé de quitter l'équipe si son patron ne recrutait pas de coureurs capables de l'accompagner sur les Grands Tours. Pour l'instant, Alaphilippe et Evenepoel se respectent et entretiennent de bonnes relations. Alors oui, mais jusqu'à quand ?

Cyclisme : Nouveau coup dur pour Thibaut Pinot https://t.co/soavVfaCA1 pic.twitter.com/riAAFaBUDj — le10sport (@le10sport) September 28, 2023

Une cohabitation surveillée à la loupe

Tout dépendra de Julian Alaphilippe. Le Français doit prouver qu'il peut redevenir le leader de cette équipe. Tâche à lui de garder sa frustration à l'intérieur de lui et de s'en servir comme une motivation supplémentaire pour retrouver les sommets. S'il venait à dégoupiller, nul doute que son contrat ne sera pas prolongé. Et ce facteur contractuel peut d'ailleurs jouer beaucoup. Même si ce n'est pas le genre de la maison, Alaphilippe pourrait faire imploser l'équipe avec ce sentiment de ne plus rien avoir à perdre car son contrat se termine en 2024. On espère tout de même qu'il n'ira pas jusque-là et qu'il montrera, comme il a su le faire sur le Dauphiné cette année, qu'il est encore capable d'aller chercher des victoires prestigieuses. Une chose est sûre, la cohabitation entre les deux champions sera surveillée de très près. Alaphilippe peut accepter de jouer les coéquipiers de luxe, comme il l'avait fait sur la Vuelta 2022, mais il faudra qu'Evenepoel lui rende la pareille, chose qui est moins certaine.