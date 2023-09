Cyclisme : Nouveau coup dur pour Thibaut Pinot

Arnaud De Kanel

De retour à la compétition au Tour de Slovaquie, Thibaut Pinot voulait parfaire sa préparation pour le Tour de Lombardie sur les routes du Tour du Luxembourg. Mais encore une fois, rien ne s'est déroulé comme prévu pour le grimpeur de la Groupama-FDJ. En effet, il a abandonné dès la 1ère étape.

Décidément, Thibaut Pinot n'est pas vernir depuis le Tour de France. Une fois l'euphorie de la Grande Boucle passée, le Franc-comtois s'était aligné sur le Tour du Poitou-Charentes avant d'abandonner dès la deuxième étape à la suite d'une chute provoquée par un ennui mécanique. Il avait effectué son retour à la compétition sur le Tour du Slovaquie et comptait enchainer avec le Tour du Luxembourg. Mais il n'a pas été en mesure de terminer la première étape en raison d'un nouveau problème physique.

Pinot abandonne dès la 1ère étape

Thibaut Pinot dispute ses dernières courses dans le peloton professionnel. Et alors qu'il souhaitait se mettre en jambes avant le Tour de Lombardie, il avait coché le Tour du Luxembourg qui s'est disputé la semaine passée. Affaibli, le coureur de la Groupama-FDJ a jeté l'éponge dès la première étape tout comme son coéquipier David Gaudu. « Thibaut puis David ont abandonné coup sur coup le Tour de Luxembourg. Ils arrivaient tous les deux de Slovaquie et voulaient enchainer les deux épreuves pour s’offrir la meilleure fin de saison possible. Thibaut a fait 3h de vélo hier, il se sentait plutôt bien mais ce matin il nous a tout de suite prévenu que ça n’allait pas. Il se plaignait de troubles digestifs. On savait que la journée n’allait pas être simple mais on espérait que cela pourrait passer. Malheureusement il n’a pas eu d’autres choix que d’abandonner. On sait tous que la fin de carrière de Thibaut est proche. L’objectif va être qu’il se rétablisse, les courses en Italie arrivent très vite. David, de son côté, paye un mois d’août difficile. Il a enchainé un épisode covid, une intoxication alimentaire et une chute à l’entraînement. Il s’est accroché la semaine dernière en Slovaquie pour revenir à la compétition. Sur le vélo, on ne peut pas se cacher. C’est un sport qui ne pardonne pas. C’est une mauvaise journée pour l’équipe », avait expliqué leur directeur sportif Thierry Bricaud. Désormais, Pinot est focalisé sur son ultime objectif.

Dernière danse en Lombardie pour Pinot

Le Tour de Lombardie est la course de prédilection de Thibaut Pinot. Le Français a déjà remporté ce monument en 2018 et il espère récidiver cette année. Le facteur émotionnel sera important puisqu'il s'agira de la dernière course de sa merveilleuse carrière. En espérant que cet abandon prématuré sur le Tour du Luxembourg ne lui plombe pas le moral.