Cyclisme : Pinot révèle la vraie raison de son arrêt !

Thibaut Pinot, qui prendra sa retraite professionnelle après le Tour de Lombardie, a démontré tout au long de la saison qu’il avait encore le top niveau dans les jambes. Pourquoi a-t-il décidé d’arrêter alors qu’il n’est âgé que de 33 ans ? Le champion français a livré les clés de sa décision.

Depuis le mois de février, Thibaut Pinot a pris et annoncé la décision qu’il mettrait un terme à sa carrière professionnelle au terme de cette saison. Tout au long de l’année, le leader de la Groupama-FDJ a pourtant démontré qu’il avait encore le très haut niveau dans les jambes, terminant 11ème du Tour de France après avoir fini 5ème du Tour d’Italie, maillot de meilleur grimpeur sur le dos. Et si Pinot n’a pas levé les bras cette année, il est passé tout près en plusieurs circonstances, notamment sur le Giro.

Il veut briller une dernière fois au Tour de Lombardie

A moins d’un mois de la fin de sa carrière, le champion français reste porté par un dernier objectif : lutter avec les meilleurs pour la course de son cœur, qu’il a remportée en 2018, le Tour de Lombardie. Sur le plateau de l’émission Bistrot Vélo sur Eurosport , dans des propos relayés par cyclismactu.net , Thibaut Pinot a confirmé avoir préparé au maximum son dernier grand rendez-vous : « J’ai travaillé en août et en septembre pour être bien sur les courses que je préfère, cette période italienne. Je vais essayer d’être bien même si ma chute en Poitou-Charentes m’a mis un peu dedans donc ça va être un peu plus dur que prévu. Mais j’ai envie de profiter lors de ce Tour de Lombardie, je sais qu’il y aura beaucoup de monde, ça va me mettre un peu de pression aussi parce que je serai un peu au centre de l’attention et ce n’est pas ce que j’aime le plus. Donc j’espère que je vais quand même profiter de ma course et que ce qui se passe autour soit plutôt après la course, pour que je puisse être un peu tranquille au départ ».

« J’ai un peu peur de vieillir »