Cyclisme : Alaphilippe au milieu d’un terrible combat !

Julian Alaphilippe lutte d’arrache-pied depuis plusieurs semaines pour retrouver le top niveau mondial. Ses temps de passage au Québec ont été très intéressants. L’heure de vérité sonnera au Tour de Lombardie. Elle le fera d’autant plus que la course s’annonce comme un véritable combat des chefs. Pour Alaphilippe, le test s’annonce terrible. Une chose est sûre, la vérité en ressortira.

Depuis plusieurs semaines, Julian Alaphilippe travaille ardemment pour réaliser une excellente fin de saison, dans l’espoir de retrouver le rythme du top niveau, ce qui lui permettrait de lancer sa préparation pour 2024 de la meilleure des façons, avec l’ambition de réaliser une année au niveau de ses meilleurs, comme en 2019 ou 2020. Après une campagne au Québec convaincante, où il s’est retrouvé aux portes de la lutte pour la victoire (9ème au Grand-Prix de Québec, 12ème au Grand-Prix de Montréal), Alaphilippe vise particulièrement le Tour de Lombardie, avec l’ambition d’être au niveau de jouer la gagne.

Après Evenepoel et Pogacar, Roglic aussi au départ en Lombardie !

Et s’il voulait retrouver un contexte de haut niveau en Lombardie, Julian Alaphilippe sera servi. La course aura véritablement valeur de test grandeur nature ! En effet, outre son coéquipier et leader Remco Evenepoel, qui a annoncé qu’il participait à l’épreuve, Tadej Pogacar a également indiqué qu’il prendrait le départ pour gagner. Dans des propos relayés par cyclingnews.com , le champion slovène a en déclaré : « J’ai fait une bonne coupure depuis les championnats du monde. Je pense que c’était nécessaire et je me sens plutôt frais et prêt pour attaquer cette période finale en Italie. C’est un de mes moments préférés de la saison, et il y a toujours une super atmosphère dans la préparation pour le Lombardie ».

Alaphilippe va savoir s’il a retrouvé le rythme du top niveau

Ces dernières heures, la participation d’un autre ténor du peloton mondial a été annoncée. En effet, selon les médias slovènes, Primoz Roglic, tout juste sorti du Tour d’Espagne, sera lui aussi sur la liste des engagés en Lombardie, lui aussi avec l’intention de lever les bras, surfant sur sa grande condition de la Vuelta. Et si l’on ajoute à cela un Thibaut Pinot surmotivé pour la dernière course de sa carrière, celle qu’il rêve de remporter une seconde fois et qu’il prépare depuis plus d’un mois et demi, cela annonce un terrible combat autour du Lac de Côme. S’il se retrouve vraiment à la lutte pour la victoire dans les derniers kilomètres, Julian Alaphilippe pourra alors véritablement se dire qu’il a retrouvé un niveau mondial.