Cyclisme : Lenny Martinez déjà prêt à en découdre !

Alexandre Higounet

Quelques jours après son très difficile passage pyrénéen, où son organisme l’avait laissé sans force dans les cols alors qu’il pointait encore à la 5ème place du classement général, Lenny Martinez a annoncé son intention de repartir au combat pour une victoire d’étape avant la fin de la Vuelta. Des propos loin d’être anodins… Analyse.

Pour son premier grand Tour à 20 ans à peine, Lenny Martinez a réalisé des performances exceptionnelles lors des deux premières semaines de course, pointant à la 5ème place au général vendredi dernier au matin de la première grande étape pyrénéenne, juste derrière Primoz Roglic et Remco Evenpoel, et juste devant Jonas Vingegaard. Un résultat qui en dit long sur le grand potentiel du jeune grimpeur de la Groupama-FDJ. S’il a ensuite cédé physiquement, notamment lors du passage dans les Pyrénées, ce qui apparaît tout à fait logique à son âge et vu son manque d’expérience et de « caisse » sur trois semaines, Lenny Martinez a clairement pris rendez-vous pour l’avenir.

Cyclisme - Vuelta : Il monte au soutien de Lenny Martinez https://t.co/kxWNFbrOgg pic.twitter.com/0BCmr5XZYq — le10sport (@le10sport) September 13, 2023

« J’apprends beaucoup de choses sur cette Vuelta »

Alors qu’il pointe désormais à la 26ème place du classement général, Lenny Martinez retrouve des couleurs en cette fin de Vuelta. Au matin de la 18ème étape, la dernière vraie étape de montagne arrivant au Puerto de la Cruz de Linares, le Français était d’ailleurs prêt à repartir au combat, pour la victoire d’étape désormais. Il a notamment affirmé, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « J'apprends beaucoup de choses sur cette Vuelta. C'est sûr que c'est plus difficile qu'au départ, mais il faut s'accrocher. Je suis tombé malade, au début ça allait, puis j'ai senti que j'avais les jambes de plus en plus vides au fil des jours. Maintenant, c'est fini pour l'objectif du classement général, mais je vais essayer de viser les étapes ». Au final, Lenny Martinez n’a pas pris le coup gagnant jeudi, mais il disposera d’une autre chance samedi, à la veille de l’arrivée à Madrid, l’étape présentant un parcours très vallonné, laissant de grandes chances aux échappés d’aller au bout.

La démonstration d’un mental de vainqueur

Quoiqu’il en soit, d’apparence anecdotiques, ces propos du jeune champion français le sont beaucoup moins qu’il n’y paraît. Ils démontrent la grande force mentale du grimpeur de la Groupama-FDJ, qui au lieu de ruminer sa chute au classement ou d’attendre tranquillement l’arrivée à Madrid, s’est conditionné pour repartir au combat et jouer la gagne. Une attitude qui ne laisse aucun doute sur son mental de gagnant et de combattant. Une dimension très importante pour l’avenir.