Cyclisme : L’objectif ultime de Julian Alaphilippe !

Alors qu’il n’a pas réalisé la saison 2023 qu’il espérait, Julian Alaphilippe sait qu’il lui faut enchaîner les courses pour retrouver le rythme du top niveau, afin de préparer au mieux 2024. A cet effet, il s’est fixé un objectif important dans la dernière ligne droite de la saison 2023. Et pas n'importe lequel…

Cette semaine, Julian Alaphilippe s’est envolé pour le Québec, où il doit disputer deux classiques en fin de semaine, le Grand Prix de Québec et le Grand Prix de Montréal, deux courses prisées dans le calendrier international. Après avoir repris la compétition à Plouay, où il a été dans le rythme sans être en mesure de lutter réellement pour la victoire, terminant dans le premier groupe à une trentaine de secondes des échappés, Julian Alaphilippe arrive au Québec avec l’envie de monter en puissance.

Il vient peaufiner sa forme en vue de la fin de saison…

Interrogé par les médias canadiens, le champion français a reconnu : « J’étais très heureux d’être à Plouay. C’était une course difficile avec 260 kilomètres et beaucoup de montées, et elle a été super dure. J’ai senti tout de suite qu’il me manquait un peu de rythme alors je pense que les deux courses ici et le Tour du Luxembourg seront super importantes pour que je gagne en puissance dans les jambes. C’est génial d’être ici et nous verrons bien ce qu’il en ressortira en terme de résultat ».

Le Tour de Lombardie pour lancer son opération reconquête