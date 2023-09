Cyclisme - Vuelta : Lenny Martinez a encore une carte à jouer...

Alexandre Higounet

Alors qu’il est encore très loin d’être sorti de la course au classement général, quand bien même il a perdu le maillot de leader en fin de semaine dernière et concédé un peu de temps lors du chrono mardi, Lenny Martinez dispose encore d’une très belle carte à jouer pour créer une énorme surprise… Explication.

On aurait tendance à l’oublier depuis qu’il a perdu son maillot de leader samedi dernier, dans la difficile montée vers Xorret de Cati, Lenny Martinez reste bel et bien dans les clous pour le classement général. Le petit grimpeur de la Groupama-FDJ reste encore en position de créer une surprise. Avant le chrono de mardi, il pointait ainsi toujours à la troisième place au général, avec 1 minute 20 d’avance sur Evenepoel, le premier des ténors de cette Vuelta. Même s’il a logiquement perdu du temps lors du chrono, le Français n’est pas encore sorti du jeu, étant 5ème aujourd’hui, toujours devant Vingegaard et à une minute environ d’Evenepoel.

Les ténors du peloton ne tiennent pas compte de lui...

Pourtant, le comportement des grands leaders laisse filtrer l’impression qu’ils ne tiennent absolument pas compte du jeune grimpeur de la Groupama-FDJ. Comme s’ils étaient convaincus qu’il allait progressivement se tasser et qu’il ne constituait pas une menace. Les phrases de Remco Evenepoel lors de sa conférence de presse de lundi, où il n’évoque pas une seule fois le Français, tendent à le confirmer : « Mon ambition est de gagner le chrono (disputé mardi) et de remporter une deuxième étape. Un chrono est toujours important dans un grand Tour et nous verrons les écarts à l’arrivée. En principe, cela doit me convenir le mieux parmi les prétendants à la victoire finale donc ce serait bien si je pouvais prendre une trentaine de secondes. C’est un objectif élevé car Ayuso, Vingegaard et Roglic sont aussi en forme. (…) Kuss ? Sepp est considéré comme l’un des meilleurs grimpeurs du monde. S’il fait un bon chrono demain, il deviendra un client important à battre. Mais nous l’avons aussi vu céder un peu lors des deux dernières étapes de montagne. Personnellement, je vois plus Kuss comme un outsider chez les Jumbo. Je pense qu’ils roulent toujours pour Roglic et Vingegaard mais il est certain que ce n’est pas facile d’affronter trois grands grimpeurs et trois grands coureurs de Tour. »

Une opportunité idéale pour surprendre...

Si le peu d’attention que lui témoignent les grands leaders peut déjà constituer un surcroît de motivation pour Lenny Martinez, il présente surtout un avantage majeur. Comme il ne sera pas réellement surveillé par les ténors du peloton, le leader de la Groupama-FDJ disposera probablement d’une réelle marge de manœuvre pour partir à l’avant et grignoter du temps petit à petit, en jouant la victoire d’étape loin des écrans radars des ténors. Un contexte idéal pour venir créer une grande surprise à l’arrivée, si les jambes répondent toujours présentes.