Cyclisme - Vuelta : La Groupama-FDJ prête au combat pour Martinez !

Alexandre Higounet

Alors que Lenny Martinez vient d’aller décrocher le maillot de leader au sommet de l’Observatoire de Buitre, tous les signaux démontrent que son équipe, la Groupama-FDJ, est prête à mener un grand combat pour défendre sa position. Et elle est armée pour cela. Explication.

Le moins que l’on puisse dire c’est que les prestations de Lenny Martinez lors de la première étape de montagne n’ont pas laissé indifférent du côté des médias internationaux. La preuve en est que l’organisation du Tour d’Espagne, suivant une anecdote rapportée par cyclismactu.net , a interrogé son coéquipier Romain Grégoire (l’autre phénomène de la Groupama-FDJ promis lui aussi à un grand avenir au sommet du cyclisme mondial mais plus dans un registre à la Julian Alaphilippe) sur le phénomène Lenny Martinez, plus jeune coureur au départ à 20 ans à peine passés et alors troisième au général.

Cyclisme - Vuelta : Lenny Martinez peut-il rêver au podium ? https://t.co/RzmswRrUmJ pic.twitter.com/eBHhhxDhS4 — le10sport (@le10sport) August 31, 2023

Romain Grégoire y croit !

Romain Grégoire, septième lui au sommet de Monjuic lors de la deuxième étape de la Vuelta, a répondu : « Pour l'instant, c'est top ce que fait Lenny (Martinez) Il est vraiment dans les clous, il est dans le match pour le classement général. Maintenant, on verra ce soir car c'est une journée décisive, la montée finale est difficile. Je pense qu'il est capable de rester avec les meilleurs. On va aussi jouer la carte Michael Storer pour la victoire d'étape, il est très motivé. On va essayer de jouer sur les deux tableaux ».

Lenny Martinez ne sera pas facile à aller chercher…

Mine de rien, cette réponse n’est pas si anodine, car elle confirme qu’au sein de la Groupama-FDJ, tout le monde est derrière le petit grimpeur français et croit en son exploit. Que l’autre grand espoir tricolore de la Groupama affiche une grande confiance en Lenny Martinez témoigne qu’il sera prêt à rouler pour lui. Et le comportement de l’équipe lors de la sixième étape hier, deuxième arrivée au sommet, où Rudy Molar et Michael Storer ont effectué un énorme travail à son service, l’a confirmé. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le jeune champion français a répondu présent puisqu’il est allé décrocher le maillot de leader. Avec une grande équipe à son service, totalement en confiance et armée pour défendre son maillot sur tous les terrains, et les capacités qu’il démontre à son âge, Lenny Martinez ne sera pas facile à aller chercher désormais…