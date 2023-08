Cyclisme : Ce qui va changer pour Julian Alaphilippe !

Alexandre Higounet

Alors qu’il apparaît aujourd’hui quasiment acté que Julian Alaphilippe repartira l’an prochain au sein de l’équipe Soudal-Quickstep, comme le veut sa dernière année de contrat, des choses pourraient cependant changer dans la saison du double champion du monde, dont les objectifs pourraient être différents. Analyse.

Comme le10sport.com l’a analysé précédemment, il apparaît désormais acté que Julian Alaphilippe ne quittera pas l’équipe Soudal-Quickstep au terme de la saison et qu’il honorera bien sa dernière année de contrat avec l’équipe belge, lui dont le bail prend fin au terme de l’année 2024. Patrick Lefévère, le boss de l’équipe Soudal-Quickstep, après avoir réfléchi à l’idée d’un départ de son Français pour libérer du budget pour l’an prochain, a changé d’optique devant la volonté du Français de rester, et a donc opté pour un recrutement moins dispendieux et uniquement axé autour de Remco Evenepoel.

Une saison sans doute axée à 100% sur les classiques

En conséquence, l’équipe belge a visiblement décidé de miser de nouveau à 100% sur Julian Alaphilippe pour la campagne des classiques 2024, faute de budget pour recruter d’autres spécialistes. Pour le Français, il en ressort une conséquence claire pour la saison prochaine : ses objectifs tourneront en totalité sur les classiques. Le Tour de France ne fera probablement pas partie de ses enjeux personnels sachant que la Soudal-Quickstep sera totalement au service d’Evenepoel sur le Tour, ce qui ne laissera pas de place pour le champion français… qui n’aura donc aucune pression personnelle au départ du Tour si jamais il le dispute.

Quelle place sur le Tour ?