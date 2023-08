Cyclisme : Evenepoel en stress sur la Vuelta !

Alexandre Higounet

Alors qu’il aborde un Tour d’Espagne très important pour la suite de sa carrière, orientée en direction du Tour de France, puisqu’il y affrontera pour la première fois Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel se retrouve clairement sous pression. Quelques petits signaux témoignent en effet d’un stress entourant actuellement le champion belge.

Comme le10sport.com l’a analysé précédemment, Remco Evenepoel, sans que l’on en parle tant que ça, joue tout de même très gros lors de ce Tour d’Espagne, ou en tout cas l’aborde avec une grosse pression sur les épaules. Non pas qu’il soit dans l’obligation de le gagner, sachant qu’il l’a déjà remporté l’an dernier. Mais plus du fait du duel qui s’annonce avec Jonas Vingegaard lors de ces trois semaines en Espagne.

Evenepoel est sous pression

En effet, alors que Patrick Lefévère, le patron de la Soudal-Quickstep, a orienté tous les investissements de l’équipe pour bâtir une équipe capable d’aider Evenepoel dans sa quête du Tour de France, répondant en cela aux requêtes de son champion belge qui avait laissé brandir la menace d’un départ si tel n’était pas le cas, ce dernier doit désormais répondre présent sur le vélo, et notamment apporter des garanties sur sa capacité à lutter à armes égales avec Vingegaard sur ce Tour d’Espagne, comme un passage obligé avant son grand projet Tour de France.

Une surréaction qui témoigne de sa nervosité