Cyclisme : Evenepoel plus fort que Roglic-Vingegaard ? Il répond

A moins d’un an de son premier grand rendez-vous avec le Tour de France, dont il est clair qu’il figure désormais au sommet de ses objectifs, Remco Evenepoel va passer un véritable crash test sur la Vuelta en affrontant le duo des Jumbos, Jonas Vingegaard et Primoz Roglic, lui qui doit aussi démontrer qu’il peut s’élever au niveau du Danois en haute montagne. Lors de sa chronique sur cyclismactu.net, Cyrille Guimard a apporté un premier élément de réponse…

Dans la longe route qui est censée le mener vers une victoire dans le Tour de France, Remco Evenepoel sait qu’il lui faudra surmonter plusieurs très gros obstacles, dont deux particulièrement impressionnants : Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard. S’il veut gagner le Tour un jour, le champion belge sait qu’il n’aura pas d’autres choix que de terrasser les deux cadors. La tâche s’annonce extrêmement ardue, surtout que Remco Evenepoel, malgré ses capacités physiques hors du commun, a parfois affiché quelques limites en très haute montagne.

Un challenge aussi difficile qu’un match à trois avec Pogacar et Vingegaard

En tout cas, à l’occasion de la Vuelta qui commence samedi, le leader de la Soudal-Quickstep va être plongé dans le grand bain puisqu’il lui faudra affronter le duo de la Jumbo-Visma Primoz Roglic-Jonas Vingegaard, un challenge largement aussi difficile qu’un match à trois avec Vingegaard et Pogacar. Evenepoel peut-il réaliser l’exploit et l’emporter ?

« Le duo des Jumbos devrait l’envoyer à la 3ème place du général »