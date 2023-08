Cyclisme : Le piège à éviter pour Alaphilippe…

Alexandre Higounet

Alors que Patrick Lefévère, le directeur sportif de la Soudal-Quickstep, a bâti toute sa stratégie pour les prochaines années autour de Remco Evenepoel, avec l’objectif de remporter le Tour de France, un danger pourrait bien guetter l’équipe belge, ainsi que son champion français Julian Alaphilippe. Explication.

Depuis quelques mois, Patrick Lefévère, le patron de la Soudal-Quickstep, a clairement orienté sa stratégie en faveur de Remco Evenepoel, orientant tous les investissements de l’équipe au service du champion belge, avec l’objectif de bâtir une équipe autour de lui pour le Tour de France. Dans un premier temps, Lefévère a visiblement envisagé de pousser Alaphilippe au départ pour libérer du budget pour recruter des lieutenants de haut niveau pour Evenepoel. Puis, devant le refus du Français, qui dispose encore d’un an de contrat, il semble avoir changé totalement d’optique en décidant de tout faire pour relancer Alaphilippe, qui devrait être amené à conduire de nouveau l’équipe lors de la prochaine campagne des classiques, l’équipe n’ayant pas les moyens de renforcer ce pole.

Lefévère a quelque part « donné les clés » à Evenepoel

C’est à l’aune de ce contexte qu’il faut d’ailleurs probablement lire les propos tenus récemment par Davide Bramati, le directeur sportif de la Soudal-Quickstep : « Je pense que Julian a été très malchanceux. Après la mauvaise chute de l'an dernier, ce n'était pas facile de repartir. Aujourd'hui quand on perd des mois, on ne laisse pas derrière soi que quelques courses, mais toute une base de solidité, de constance… par rapport aux années précédentes. Mais c'est un garçon qui a beaucoup gagné et je m'attends à ce qu'il gagne encore beaucoup. On a vu comment Julian a affronté le Tour, il a essayé presque tous les jours. Après la victoire au Dauphiné, peut-être lui aussi attendait-il un peu plus, mais le niveau est vraiment très relevé. Aujourd'hui, si vous perdez une semaine, c'est comme si vous perdiez un mois. Et le Tour s'est toujours couru de façon folle, à part une étape et les contre-la-montre. Après ce qu'il a vécu, je suis convaincu qu'Alaphilippe reviendra après cette saison. Il doit d'abord avoir une saison sans accrocs majeurs. Il lui faut encore l'hiver pour pouvoir travailler sur cette base et vous verrez l'année prochaine. Ce championnat du monde aurait pu être pour lui mais il est venu un peu épuisé. Les jours précédents, il n'était pas à 100% à cause d'un petit rhume. Mais maintenant, nous regardons vers l'avenir. Comme je l'ai déjà dit, il est important de boucler cette saison de manière cohérente ».

Evenepoel va-t-il écraser toute concurrence interne ?