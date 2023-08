Mauvaise nouvelle pour Alaphilippe ?

Arnaud De Kanel

Auteur d'une saison en deçà des attentes, Julian Alaphilippe entamera sa dernière année de contrat l'esprit toujours aussi revanchard. Mais alors qu'il aurait pu redevenir le leader incontesté de son équipe, il restera dans l'ombre de Remco Evenepoel qui a récemment clarifié son avenir, assurant qu'il resterait au sein de la formation Soudal Quick-Step.

Leader absolu de son équipe avant sa grave blessure à Liège-Bastogne-Liège la saison passée, Julian Alaphilippe est désormais dans l'ombre de Remco Evenepoel. Le crack du cyclisme belge gagne partout où il passe et il a logiquement devancé Alaphilippe dans la hiérarchie. Courtisé par la formation INEOS, il a assuré qu'il resterait une saison de plus avec l'équipe de Patrick Lefevere. Cela rebat toutes les cartes pour Julian Alaphilippe.

Evenepoel reste

Remco Evenepoel a mis fin aux débats. Le Belge défendra bien les couleurs du Wolfpack la saison prochaine. « Normalement je serai toujours chez Soudal Quick-Step la saison prochaine. J’ai un contrat jusqu’en 2026. Il faut respecter ce contrat. Le monde du cyclisme n’est pas comme celui du foot, où tu peux donner 200 millions d’euros pour acheter un joueur », a-t-il déclaré pour le média Lanterne Rouge . Pas forcément une bonne nouvelle pour son coéquipier Julian Alaphilippe...

Alaphilippe simple équipier ?

Avec le départ de Fabio Jakobsen, et celui d'Evenepoel qui se profilait, Alaphilippe allait redevenir le coureur phare de la Soudal Quick-Step et la formation belge aurait forcément recruté en conséquence pour l'entourer au mieux. Mais après qu'Evenepoel ait clarifié sa situation, le compagnon de Marion Rousse risque de se contenter d'un rôle d'équipier de luxe, d'autant plus que le jeune belge compte sur les habituels lieutenants du Français sur les classiques pour l'accompagner sur le Tour de France. Le recrutement opéré par le Wolpack joue également en la faveur de Remco Evenepoel avec l'arrivée de Mikel Landa. De plus, Julian Alaphilippe pourrait perdre Rémi Cavagna et Florian Sénéchal. La décision d'Evenepoel n'est donc pas une très bonne nouvelle pour l'ancien double champion du monde.