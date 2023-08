L’avenir d’Alaphilippe toujours plus menacé ?

Arnaud De Kanel

Revenu du Tour de France sans bouquet, Julian Alaphilippe n'avance pas sereinement chez Soudal Quick-Step. Alors que la formation belge tend à s'orienter sur les Grands Tours pour favoriser l'éclosion de Remco Evenepoel, cette nouvelle stratégie pourrait causer du tort au compagnon de Marion Rousse.

Le statut de Julian Alaphilippe est remis en question au sein de la formation Soudal Quick-Step. Son patron, Patrick Lefevere, a multiplié les déclarations incendiaires à l'encontre de son coureur ces derniers mois. Rien n'est donc encore acquis pour le futur du double champion du monde, d'autant plus que le recrutement opéré priorise nettement la gagne sur les Grands Tours.

Cyclisme : Alaphilippe se fait snober par Evenepoel https://t.co/dwzgNQZyV2 pic.twitter.com/wNZdiZWA5D — le10sport (@le10sport) August 19, 2023

Une équipe construite autour d'Evenepoel

Julian Alaphilippe n'est plus le leader incontesté du Wolfpack. Le natif de Saint-Amand-Montrond paie une saison 2022 ratée à cause des blessures. Au Tour de France, la formation belge avait même décidé d'aligner une équipe autour de Fabio Jakobsen et non de l'ancien double champion du monde. La saison prochaine, le sprinteur néerlandais ne sera plus la puisqu'il s'est engagé avec la DSM mais ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. En effet, la Soudal Quick-Step viendra sur le Grande Boucle pour jouer la gagne avec son joyau Remco Evenepoel. Le vainqueur sortant de la Vuelta a d'ailleurs confirmé qu'il ne rejoindrait pas INEOS car il est satisfait du recrutement. Un recrutement qui vise à l'accompagner pour les grandes étapes de montagne. Le Wolfpack a officialisé la signature de Mikel Landa et espère boucler la venue de George Bennett selon les informations de la Gazzetta dello Sport , mais également de Carlos Verona. Julian Alaphilippe n'est donc plus en odeur de sainteté.

La Soudal Quick-Step prête à délaisser les classiques ?

L'équipe de Patrick Lefevere a bâti sa réputation sur les classiques. Mais avec la présence d'un phénomène comme Remco Evenepoel, elle est forcée de changer de stratégie. Le Wolfpack a conservé Kasper Asgreen et Yves Lampaert, habituels lieutenants de Julian Alaphilippe sur les classiques, mais Remco Evenepoel les veut à ses côtés sur le Tour de France. Ajoutez à cela les possibles départs de Florian Sénéchal et de Rémi Cavagna, le message envoyé à Alaphilippe semble assez clair...