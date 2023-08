Cyclisme : Alaphilippe se fait snober par Evenepoel

Arnaud De Kanel

Tout juste sacré champion du monde sur le contre-la-montre, Remco Evenepoel a rendez-vous avec la Vuelta. Pour éviter d'être perturbé par des rumeurs sur son avenir, le Belge a clarifié la situation en annonçant qu'il restait chez la Soudal Quick-Step. Il a justifié sa décision en énumérant les meilleurs coureurs de son équipe mais il n'a étonnamment pas cité Julian Alaphilippe.

Impuissant face à Mathieu Van der Poel sur les Mondiaux à Glasgow, Remco Evenepoel n'a pas conservé son titre de champion du monde mais il s'est consolé sur le contre-la-montre en ramenant la médaille d'or. Il se prépare désormais pour le dernier gros rendez-vous de sa saison, à savoir la Vuelta. Tenant du titre, le Belge pourra se tester face aux meilleurs coureurs du peloton comme Primoz Roglic et Jonas Vingegaard. Une répétition sérieuse avant une découverte du Tour de France l'an prochain.

Evenepoel n'ira pas chez INEOS

Et pour bien figurer sur la plus prestigieuse des courses, Remco Evenepoel était pressenti pour rejoindre INEOS, une équipe mieux armée pour l'accompagner en montagne. Il n'en sera rien. « Normalement je serai toujours chez Soudal Quick-Step la saison prochaine. J’ai un contrat jusqu’en 2026. Il faut respecter ce contrat. Le monde du cyclisme n’est pas comme celui du foot, où tu peux donner 200 millions d’euros pour acheter un joueur », a lâché le Belge pour le média Lanterne Rouge . Bien qu'il mette en garde son équipe en exigeant un dernier renfort de taille, Evenepoel se satisfait de l'effectif actuel. Il cite tous le nom des coureurs qui l'aideront sur le Tour de France en 2024 mais Julian Alaphilippe n'en fait pas partie.

Evenepoel oublie Alaphilippe