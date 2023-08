Alaphilippe, c’est terminé ?

Arnaud De Kanel

Depuis sa terrible chute survenue sur l'édition 2022 de Liège-Bastogne-Liège, Julian Alaphilippe n'arrive pas à revenir à son meilleur niveau. Très attendu sur le Tour de France et aux Mondiaux, le coureur de la Soudal Quick-Step est rentré bredouille à chaque fois. A 31 ans, il traverse le plus gros moment de doute de sa si belle carrière. Récit d'une saison frustrante.

Ses plus belles années sont sans aucun doute derrière lui. A 31 ans, Julian Alaphilippe est sur la pente descendante. Sa carrière a pris un triste tournant depuis sa grave chute à Liège-Bastogne-Liège en 2022. Depuis, Loulou enchaine les désillusions. Non-retenu pour le Tour de France l'an passé, contrôle positif au Covid-19 sur le Tour de Wallonie alors qu'il avait remporté la première étape et pour couronner le tout, fracture de la clavicule sur la Vuelta qui l'a empêché de participer aux Mondiaux pour défendre son titre. Julian Alaphilippe comptait sur 2023 pour rebondir, mais là-encore, le double champion du monde a essuyé plusieurs échecs.

Aucun monument pour Alaphilippe en 2023

Le compagnon de Marion Rousse nous a habitué à compter sur lui lors de chaque course où il se présente au départ. Très attendu sur les classiques, Julian Alaphilippe s'est heurté à un monstre à trois têtes : Tadej Pogacar, Mathieu Van der Poel et Wout van Aert. Comme les autres coureurs du peloton, il n'a pas été en capacité de rivaliser avec eux. Le double champion du monde a également joué de beaucoup de malchance puisqu'il a été pris dans une chute sur le Tour des Flandres qui a de nouveau perturbé son programme. Alaphilippe avait annoncé son forfait pour la Flèche Brabançonne, l'Amstel Gold Race et la Flèche Wallonne à la suite à cette chute. De retour sur Liège-Bastogne-Liège, il s'était classé en 86ème position. Mis sous pression par son patron, il n'avait alors plus qu'un seul objectif en tête avant les Mondiaux : le Tour de France.

Cyclisme : Un pote d’Alaphilippe raconte son calvaire https://t.co/lVjgCfQ73p pic.twitter.com/RTOkaG3lSl — le10sport (@le10sport) August 17, 2023

Des échappées mais pas de victoire pour Alaphilippe sur le Tour

Et encore une fois, Julian Alaphilippe n'a pas rempli son objectif, à savoir la gagne d'une étape. Pourtant, il était arrivé dans les meilleures conditions puisqu'il venait de remporter la deuxième étape du Critérium du Dauphiné, la dernière grande répétition avant le Tour. Malgré plusieurs présences dans les échappées, le coureur de la Soudal Quick-Step est donc reparti sans ce qu'il voulait.

Un abandon sur les Mondiaux