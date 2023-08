Cyclisme : Un pote d’Alaphilippe raconte son calvaire

Arnaud De Kanel

L'UCI avait vu les choses en grand pour les championnats du monde de cyclisme sur route, peut-être même un peu trop. Le tracé de la course en ligne, long de 271 kilomètres, a complétement épuisé les coureurs. Aligné au côté, d'entre autres, Julian Alaphilippe, Valentin Madouas a vécu un calvaire.

C'est sans aucun doute le championnat du monde le plus difficile de ces dernières années. 271 kilomètres, 3.570 mètres de dénivelé positif, un tracé sinueux avec 480 virages et autant de relances à la sortie de ces derniers, le tout sous la pluie battante de Glasgow, les coureurs ont été servis ! Julian Alaphilippe aurait aimé remporter un troisième titre mais il avait été contraint à l'abandon à 80 kilomètres de l'arrivée. Seuls 51 coureurs ont rallié la ligne d'arrivée avec parmi-eux deux français. Benoit Cosnefroy (47ème) et le champion de France Valentin Madouas. 15ème à l'arrivée, le coureur de la Groupama-FDJ a passé plus de six heures en enfer.

«Rarement fait une course comme ça»

A l'image de Tadej Pogacar, Valentin Madouas a franchi la ligne d'arrivée totalement lessivé. Pour RMC Sport , il confiait : « Franchement, j’ai rarement fait une course comme ça. Je suis complétement mort. J’ai le dos en vrac. J’ai malheureusement lâché avec des crampes dans les deux jambes, dans les deux cuisses en même temps… C’était des efforts de cyclo-cross men. On a pu le voir à l’arrivée . » Le coéquipier de Julian Alaphilippe avec les Bleus promet de revenir plus fort.

«Un chemin de croix pour tout le monde»