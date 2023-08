Cyclisme : Nouvel échec pour Alaphilippe

Arnaud De Kanel

Sélectionné par Thomas Voeckler pour disputer la course en ligne des championnats du monde à Glasgow, Julian Alaphilippe avait l'occasion de remporter un troisième titre mondial et surtout de montrer qu'il était encore l'un des meilleurs du peloton. Le compagnon de Marion Rousse a très vite déchanté.

Les meilleurs coureurs du peloton se sont disputés l'un des championnats du monde les plus dantesques de l'histoire dimanche à Glasgow. Sur un parcours extrêmement long et sinueux, la victoire est revenue au Néerlandais Mathieu Van der Poel. Un nouveau tour de force pour le coureur du Team Alpecin-Deceuninck qui vient ponctuer une année en beauté après avoir triomphé, entre autres, sur Paris-Roubaix et Milan San-Remo. Côté français, les espoirs reposaient sur Christophe Laporte mais aussi Julian Alaphilippe. Désigné coéquipier de luxe de Laporte, le double champion du monde n'est pas parvenu à faire monter le sprinter sur le podium et il n'a pas non plus réussi à tirer son épingle du jeu sur le plan personnel.

Laporte-Alaphilippe, association ratée

Julian Alaphilippe était en jambes et comme à son habitude, il avait décidé de dynamiter la course en tentant de sortir du peloton. Après, il a du gérer les malheurs du leader désigné des Bleus , Christophe Laporte. Le coureur de la Jumbo-Visma figurait parmi les outsiders mais il a été victime d'un problème mécanique qui l'a relégué à deux minutes du peloton. Alaphilippe s'est démené pour tenter de le ramener dans le groupe des favoris, en vain. Voyant qu'ils ne pourraient pas revenir, les deux coureurs ont décidé d'abandonner à 80 kilomètres de l'arrivée.

Un échec supplémentaire pour Alaphilippe

C'était l'occasion ou jamais de sauver une saison de nouveau compliquée pour Julian Alaphilippe. Le compagnon de Marion Rousse avait échoué au Tour de France où il n'avait pas remporté la moindre étape, mais également sur les classiques plus tôt dans l'année. Il risque de boucler sa saison avec deux petites victoires, une sur la Faun-Ardèche Classic, et une autre sur la deuxième étape du Critérium du Dauphiné. Un maigre bilan pour un coureur de son calibre.