Cyclisme - Mercato : Marion Rousse décisive pour l’avenir de Julian Alaphilippe ?

Aujourd’hui coureur de la formation coureur Soudal Quick-Step, Julian Alaphilippe dispose d’un contrat jusqu’en 2024 avec l’équipe belge. Mais ira-t-il pour autant au bout de son engagement ? Ces dernières semaines, l’avenir d’Alaphilippe s’est retrouvé au coeur de nombreuses rumeurs et des discussions. Faut-il alors envisager un départ dans une nouvelle formation pour le double champion du monde ? Marion Rousse, sa compagne, pourrait en tout cas avoir son mot à dire.

C’est un regret pour un certain, depuis le début de sa carrière, Julian Alaphilippe n’a jamais couru pour une formation française. Ce problème pourrait-il être réglé dans les mois à venir ? Aujourd’hui, le Français appartient à l’équipe belge de la Soudal Quick-Step avec qui le contrat court jusqu’en 2024. Mais ces derniers mois, ça s’est quelque peu tendu autour d’Alaphilippe. Les performances du double champion du monde n’étant pas au rendez-vous, son patron n’a pas hésité à lui mettre la pression. De quoi alors ouvrir la porte à un possible départ ? Des rumeurs ont fait énormément durant le dernier Tour de France. En effet, il a été question d’un possible transfert vers l’équipe Total-Energies.

Cyclisme : Marion Rousse rayonne, Julian Alaphilippe plafonne https://t.co/p7xvUvfudj pic.twitter.com/KJaRUwPvcc — le10sport (@le10sport) August 5, 2023

Marion Rousse a son mot à dire

L’avenir de Julian Alaphilippe a alors fait beaucoup parler et Marion Rousse, la compagne du Français, n’avait pas hésité à prendre position. « Est-ce qu’ils peuvent racheter la dernière année de contrat de Julian Alaphilippe ? Non. Et c’est vrai que l’équipe de Jean-René Bernaudeau, ça fait un moment qu’elle est en contact avec Julian. Cela fait plusieurs années. Et comme l’a dit Julian, il a un contrat à honorer l’année prochaine et il y pensera en temps voulu », avait lâché celle qui est également consultante pour France Télévisions . Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que Marion Rousse intervient pour l’avenir de Julian Alaphilippe. Patron de la Soudal Quick-Step, Patrick Lefevere avait ainsi révélé une discussion au sommet : « Avant le début de saison, nous avons eu une discussion difficile avec Julian, sa femme (Marion Rousse), le manager Dries Smets et moi-même ».

Quel avenir pour Julian Alaphilippe ?

Plus aucun doute, Marion Rousse est pleinement impliquée dans la carrière de son compagnon, Julian Alaphilippe. Il faut dire qu’avant d’être aux commentaires des courses, elle était une championne de cyclisme et connait donc parfaitement son sport et ses rouages. Marion Rousse peut ainsi adresser de précieux conseils à Julian Alaphilippe, forcément à l’écoute de ce que peut lui dire sa compagne. Et alors que le coureur de la Soudal Quick-Step va prochainement devoir prendre une décision concernant son avenir, Marion Rousse pourrait bien avoir un rôle dans ce choix. A suivre…