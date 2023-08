Marion Rousse annonce son départ

Thibault Morlain

Les dernières semaines de Marion Rousse ont été très rythmées. En effet, la compagne de Julian Alaphilippe a commenté pendant 3 semaines le Tour de France hommes avant d'enchainer sur une semaine en tant que directrice du Tour de France femmes. Mais Marion Rousse a à peine le temps de se reposer et de profiter de son fils puisque là voilà de nouveau sur le départ.

Durant le mois de juillet, on a beaucoup parlé de Marion Rousse. Et pour cause... Ancienne championne de cyclisme et actuelle compagne de Julian Alaphilippe, elle est l'une des voix du Tour de France sur France Télévisions . Mais Marion Rousse multiplie les casquettes, puisqu'elle a ensuite enchainé sur le Tour de France femmes, en tant que directrice de course. Mais voilà qu'elle va retrouver les micros avec les Mondiaux de cyclisme qui se déroulent à Glasgow.

Marion Rousse : Le retournement de situation avec Alaphilippe https://t.co/G6cKJJ5bih pic.twitter.com/LgbmwOAnq6 — le10sport (@le10sport) August 4, 2023

Direction Glasgow

Après avoir fait le tour de la France, cap maintenant vers l'Ecosse pour Marion Rousse. En effet, elle va être notamment ce dimanche aux commentaires de la course en ligne des Mondiaux sur France Télévisions . Nouveau départ donc pour celle qui est également maman d'un petit Nino. Un départ d'ailleurs annoncé par Marion Rousse sur Instagram . Elle a ainsi posté une photo avec son fils, où on peut lire le message suivant : « Gros câlin avant de repartir pour Glasgow ».

