Marion Rousse : Le retournement de situation avec Alaphilippe

Arnaud De Kanel

Au début de sa relation avec Marion Rousse, Julian Alaphilippe était au sommet de son art. Mais depuis plusieurs mois, la carrière de la compagne du double champion du monde a le vent en poupe tandis que celle d'Alaphilippe connait une période de creux.

C'est le couple phare du cyclisme français. Marion Rousse et Julian Alaphilippe filent le parfait amour tout en continuant leur parcours professionnel. Mais en ce moment, c'est bien la compagne du coureur de la Soudal-Quick Step qui fait parler d'elle de part sa réussite tandis que Loulou traverse une période beaucoup plus délicate.

Julian Alaphilippe va défier Tadej Pogacar en France https://t.co/9MMW2B9g4H pic.twitter.com/Ku7u4YyVkd — le10sport (@le10sport) August 3, 2023

Alaphilippe en difficulté

De retour sur le Tour de France cette année, Julian Alaphilippe avait pour objectif de remporter des étapes avec le maillot jaune en ligne de mire. En effet, les premières étapes disputées dans le pays basque convenaient parfaitement à ses qualités. Mais encore une fois depuis sa terrible blessure, le double champion du monde n'est pas parvenu à suivre les meilleurs. Il aura pris les bonnes échappées à plusieurs reprises sans pour autant ramener un bouquet. Son avenir à la Soudal Quick-Step, l'une des équipes phares du peloton, est de plus en plus compromis en raison de ses performances. A l'inverse, Marion Rousse connait un succès professionnel phénoménal.

L'apothéose pour Marion Rousse