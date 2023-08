Julian Alaphilippe va défier Tadej Pogacar en France

La rédaction

Après un Tour de France globalement frustrant, Julian Alaphilippe va tenter de se relancer lors des Championnats du monde à Glasgow dimanche. Le Français aura pour ambition de décrocher un troisième sacre. Mais il a également un autre objectif puisque sa participation à la Bretagne Classic à Plouay a été confirmée. Il retrouvera notamment Tadej Pogacar.

Sur les routes du Tour de France, Julian Alaphilippe aura été très en vue. A l'attaque quasiment tous les jours, le Français aura tout tenté pour accrocher une victoire d'étape. En vain. Le coureur de la Soudal Quick-Step a lui-même reconnu qu'il n'avait pas pu rivaliser avec les meilleurs. « Ce n’est pas l’envie qui me manque, j’ai envie de me faire mal. Je suis tout simplement moins fort que les mecs devant. J’ai beau courir ou faire des efforts, il m’en manque toujours . Je ne suis pas au niveau que j’espérais, mais je ne suis pas mauvais non plus », concédait le double champion du monde au micro de France Télévisions .

Alaphilippe et Pogacar en tête d'affiche de la Bretagne Classic à Plouay

Néanmoins, Julian Alaphilippe a un autre objectif à la fin de l'été en France. En effet, selon les informations du Télégramme , le Français participera à la Bretagne Classic à Plouay, le dimanche 3 septembre. Deuxième derrière Benoît Cosnefroy en 2021, Alaphilippe participera à cette course pour la quatrième fois de cette carrière. Il retrouvera notamment un certain Tadej Pogacar.

Quelle ambition aux Championnats du monde ?