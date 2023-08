Cyclisme - Mercato : Une grosse carte à jouer pour Alaphilippe ?

Alexandre Higounet

En fin de semaine, les championnats du monde se disputeront sur le parcours exigeant de Glasgow. Double vainqueur des Mondiaux en 2020 et 2021, sortant d’un Tour de France sans succès, Julian Alaphilippe pourrait y jouer une carte importante pour son avenir, même s’il dispose encore d’un an de contrat avec Soudal-Quickstep. Explication.

Alors que son avenir au sein de l’équipe Soudal-Quickstep a plus ou moins été mis sur la table par le patron du team Patrick Lefévère, et ce même si le Français dispose encore d’un an de contrat, Julian Alaphilippe n’est de son côté pas disposé à changer d’air et reste aujourd’hui dans l’état d’esprit d’honorer sa dernière année de contrat.

Alaphilippe a besoin d’une grande victoire

Il faut dire qu’avec le peu de résultats obtenus par le Français depuis l’an dernier, sa cote a tout de même baissé sur le marché international, ce qui fait qu’il n’est pas en situation de recevoir des offres sportives et financières à la hauteur de ce dont il dispose chez Soudal-Quickstep. Certaines équipes françaises, comme la Total Energies, ont marqué un intérêt, mais ces options ne sont pas de nature à inciter Alaphilippe à renoncer à sa dernière année chez Soudal-Quickstep. Nul doute que le champion français l’a intégré dans sa réflexion. Avant de songer à un avenir loin de l’équipe belge, il est impératif qu’il retrouve ou approche son top niveau.

Seul un grand résultat fera remonter sa cote auprès des grandes équipes

Dans cette optique, le championnat du monde qui se tient à Glasgow dimanche prochain constitue l’une des dernières grandes cartes à jouer par le champion français pour son avenir. En effet, Julian Alaphilippe a besoin d’une grande victoire pour se réinstaller dans le concert des grands champions du peloton international et il ne dispose que de trois cartes à jouer avant la fin de saison, sachant qu’il apparaît peu probable qu’il soit aligné au départ de la Vuelta : Paris-Tours, le Tour de Lombardie et les championnats du monde de Glasgow. Autant dire que le champion français jouera une carte importante en fin de semaine, lui qui s’est toujours montré à son aise dans les courses en circuit. Une victoire, ou au moins un podium, permettrait en effet de faire remonter sa cote auprès des grandes équipes du peloton international.