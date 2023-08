Cyclisme : Alaphilippe, la stratégie pour les Mondiaux !

Alexandre Higounet

Alors que les championnats du monde vont se tenir dimanche prochain à Glasgow, sur un parcours exigeant sans être particulièrement montagneux, quelle stratégie devra adopter l’équipe de France de Julian Alaphilippe, alors que le Français apparaît cette saison un ton en-dessous des grands favoris ? Analyse.

Dimanche prochain, Julian Alaphilippe va retrouver un nouveau grand rendez-vous de sa saison avec les championnats du monde, lui qui n’a pas obtenu les résultats escomptés lors du Tour de France, comme il en avait convenu sur le plateau de France Télévisions à deux jours de l’arrivée à Paris : « Ce n’est pas l’envie qui me manque, j’ai envie de me faire mal. Je suis tout simplement moins fort que les mecs devant. J’ai beau courir ou faire des efforts, il m’en manque toujours. Je ne suis pas au niveau que j’espérais, mais je ne suis pas mauvais non plus ».

Pas au niveau de 2021 donc…

Après avoir déjà remporté à deux reprises le titre mondial, Julian Alaphilippe sera-t-il en mesure de décrocher une troisième victoire ? Quelle stratégie devra suivre le champion tricolore, lui qui n’apparaît pas comme le plus fort du peloton, même si les efforts multiples réalisés lors du Tour de France devraient lui permettre de monter d’un cran son niveau de forme ?

Une petite marge de manœuvre…