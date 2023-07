Cyclisme : Un sacre historique pour Alaphilippe

Thibault Morlain

Absent lors du Tour de France 2022, Julian Alaphilippe faisait son grand retour sur cette édition 2023. Alors que le Français avait à coeur de briller sur lors de ce course où il a tant fait vibrer les fans, le coureur de la Soudal Quick-Step n’a pas été en grande réussite malgré toutes ses tentatives. Une déception qu’il faut vite oublier pour Alaphilippe puisqu’un autre objectif attend le double champion du monde avec à la clé un possible exploit historique.

Nommé parmi les candidats au prix du Super Combatif sur le Tour de France, Julian Alaphilippe a été très souvent à l’attaque lors des 3 semaines de la Grande Boucle. On a ainsi souvent vu le maillot du coureur de la Soudal Quick-Step dans les échappées, mais le fait est qu’on ne l’a jamais vu lever les bras en vainqueur. Pourtant, le tracé de ce Tour de France 2023 semblait lui convenir à merveille. Plusieurs étapes correspondaient à son profil de puncheur. Alaphilippe était alors attendu, le compagnon de Marion Rousse a tenté, mais voilà qu’il n’avait au final pas les jambes pour suivre les meilleurs coureurs du peloton et jouer la gagne.

Tour de France : Marion Rousse s’enflamme totalement https://t.co/vxBAhYTEns pic.twitter.com/BUPWfvEHUS — le10sport (@le10sport) July 30, 2023

Alaphilippe aux Mondiaux avec l’équipe de France

Sans victoire d’étape, Julian Alaphilippe a fini à la 33ème place de ce Tour de France, terminant alors à 2 heures et 25 minutes du vainqueur, Jonas Vingegaard. Mais voilà qu’il va falloir passer à autre chose pour le champion français. En effet, un autre objectif majeur arrive pour Alaphilippe : les championnats du monde. Sélectionneur de l’équipe de France, Thomas Voeckler a livré sa sélection pour ce rendez-vous et Julian Alaphilippe en fait partie, aux côtés notamment de Christophe Laporte, Bryan Coquard ou encore Valentin Madouas, le champion de France. Le rendez-vous est alors pris pour le 6 août à Glasgow pour la course en ligne des Mondiaux.

Jamais 2 sans 3 pour Alaphilippe ?

Sacré en 2022, Remco Evenepoel va ainsi remettre son maillot arc-en-ciel de champion du monde en jeu. Une tunique que Julian Alaphilippe connait d’ailleurs très bien. En effet, le Français a remporté à deux reprises les Mondiaux, en 2020 puis en 2021. En 2023, Alaphilippe sera donc en quête d’un troisième titre mondial, ce qui serait alors un record. Jamais un coureur n’a remporté plus de 3 fois les Mondiaux. Si tel était le cas, le compagnon de Marion Rousse rejoindrait alors un cercle très fermé, celui des triples champions mondiaux où on peut retrouver Peter Sagan, Oscar Freire, Eddy Merckx, Rik van Steenbergen ainsi qu’Alfredo Binda.