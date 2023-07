Marion Rousse, la nouvelle star du cyclisme français, c’est elle !

Arnaud De Kanel

Marion Rousse est une femme brillante. Coureuse retirée du peloton professionnel depuis 2015, elle s'est reconvertie en une excellente consultante pour la télévision et elle est même devenue directrice du Tour de France féminin en 2021. La compagne de Julian Alaphilippe est la nouvelle star du cyclisme français.

Le cyclisme féminin est incarné par un visage bien connu des Français depuis plusieurs années, celui de Marion Rousse. Après des premières apparitions remarquées lorsqu'elle était en couple avec Tony Gallopin à l'époque où il avait revêtit le maillot jaune, l'ancienne double championne de France partage désormais sa vie avec le chouchou du public Julian Alaphilippe. Mais elle ne doit en aucun cas son succès à ses relations puisque depuis la fin de sa carrière professionnelle, elle se distingue en tant que consultante sur les antennes d'Eurosport et désormais sur celles de France Télévisions où elle commente les étapes du Tour de France. Depuis 2021, elle est également directrice de la Grande Boucle féminine. Marion Rousse entend bien révolutionner son sport.

«Je suis consciente du combat qu’il reste à mener contre les préjugés»

« Les filles ont enfin la considération qu’elles méritent. C’est du haut niveau, ça va vite, il y a de la qualité. Je suis consciente du combat qu’il reste à mener contre les préjugés. Il faut du temps pour cela. Les chutes ? C’est comme chez les hommes, ni plus ni moins. Le Tour est l’épreuve la plus importante de la saison. Une course nerveuse. Et le cyclisme reste un sport dangereux », a-t-elle déclaré pour l'AFP . Marion Rousse veut continuer à se battre pour développer le cyclisme féminin.

«La norme désormais c’est que les épreuves et les équipes aient leurs versions masculines et féminines »